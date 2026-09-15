Nazilli’de altı sokakta kapsamlı parke yenileme çalışması

çalışmanın kapsamı:

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 228/1 Sokak'ta başlattıkları yenileme çalışmasıyla mevcut yol yüzeyini tamamen yenileme programını uygulamaya koydu. İlk etapta söz konusu sokağın mevcut zemin yüzeyi kazınarak parke döşemesine uygun hale getirilecek.

Zemin hazırlıkları tamamlandıktan sonra parke döşeme çalışmaları yapılarak sokakların estetik ve kullanım konforu artırılacak. Projede kullanılan yöntem, bozulmuş zemin katmanlarının alınması ve altyapı düzenlemeleri sonrası üstyapının parke ile kaplanmasını öngörüyor.

yol ağındaki eş zamanlı çalışmalar:

228/1 Sokak'taki çalışmanın ardından ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde 228, 187/1, 278, 290 ve 211 sokaklarda eş zamanlı olarak sahaya inecek. Böylelikle mahallede toplam 6 sokak baştan sona yenilenmiş olacak.

Belediye yetkilileri, işlerin programlı ve hızlı şekilde yürütülerek yolların yeniden trafiğe açılacağını belirtiyor. Uygulama sırasında zemin iyileştirmesi, drenaj kontrolü ve parke yerleştirme gibi aşamalar birbiriyle koordine edilecek.

belediye başkanının mesajı:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalara ilişkin olarak kent genelindeki yol hamlesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Başkan Tetik ayrıca şunları söyledi:

"Nazilli’mizin eskiyen yollarını birer birer yeniliyoruz. Bugün Cumhuriyet Mahallemizdeyiz, yarın başka bir mahallemizde olacağız. Ekiplerimiz belirlediğimiz program doğrultusunda sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Eski sokaklarımızı yenileyerek Nazilli’mize yakışır hale getireceğiz. Çalışmalar süresince gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Vatandaşların ulaşımda yaşayabileceği geçici aksaklıklara ilişkin bilgilendirmelerin saha çalışmalarıyla eş zamanlı yapılacağı, çalışmanın tamamlanmasının ardından sokakların daha düzenli ve güvenli bir görünüm kazanacağı bildirildi.

NAZİLLİ’DE YOLLAR YENİLENİYOR