kurs dönemi tamamlandı:

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde düzenlenen 2026 yılı Arıcılık kursları başarıyla sona erdi. Toplam 80 saatlik program, yeni meslek edinmek isteyenler ile mevcut arıcılık faaliyetlerini bilimsel yöntemlerle geliştirmek isteyen üreticilerden yoğun ilgi gördü. Teoriyle birlikte yapılan uygulamalar kurs sürecinin ayırt edici özelliklerinden biri oldu.

uzmanlar uygulamayı ön planda tuttu:

Kurs eğitmeni Bilal Gürbüz’ün davetiyle programa konuk eğitmen olarak katılan uzmanlar, arıların biyolojisinden pratik üretim tekniklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi aktardı. Kursiyerler son aşamada özellikle ana arı yetiştiriciliği ve petek üretimi gibi uygulamalı çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.

ana arı üretimi ve teknik detaylar:

Biyoloji öğretmeni ve uzun yıllardır arıcılık araştırmaları yapan Murat Yusufoğlu, sunumunda arının anatomisinden başlayarak doğru koloni yönetimi ve bilinçli seleksiyonun önemine değindi. Yusufoğlu; ana arı üretiminde ısının rolü, bölgeye uygun arı seçimi, işçi arıların ana üzerindeki etkisi, oğul verme özellikleri, erkek arı yetiştiriciliği, kovanda çerçeve kontrolü, mevsimsel besleme, kışlatma teknikleri ile zararlı ve hastalıklara karşı mücadele yöntemleri gibi konu başlıklarını ayrıntılı anlattı. Ayrıca bal sağımında dikkat edilmesi gereken noktalar kursiyerlere aktarıldı.

üretim ve işletmecilik uygulamaları:

Yerel işletmeci Mustafa Süer ise üretim süreçlerine dair pratik bilgiler paylaştı. Süer; bal mumu eritme, arı peteği üretimi, fondan şeker üretimi ve arı keki hazırlama yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Genç yaşta sektöre giren Süer, 2011 yılında babasından devraldığı işletmesiyle Türkiye genelindeki arıcılarla çalıştığını, Aydın'a kışlatma için gelen arıcılara sağladığı ürünleri ve üretim süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcıların edindiği bilgi ve becerilerin hem bölgesel arıcılığın geliştirilmesine hem de katılımcıların ekonomik kazanç elde etmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Uygulamalı eğitimin ve uzman anlatımlarının kursiyerler tarafından takdir edildiği bildirildi.

KURSİYERLER, ARICILIĞI USTALARINDAN ÖĞRENDİ