Nazilli'de Atatürk'ün gelişinin 89. yılı sümerbank mirasıyla anıldı

Atatürk'ün Nazilli ziyareti anıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 89. yılı törenlerle anıldı. Gün, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı; kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri anıta kondu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstasyon Meydanı'ndan hareket eden kortej yürüyüşü, töreni Sümer Basma Fabrikası'nın bulunduğu alanda sonlandırdı. Anma programının merkezi ise Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü oldu; katılımcılar önce Sümerbank Müzesini gezdi, ardından anma konuşmaları ve etkinliklerle devam edildi.

Sümerbank'ın Nazilli'ye katkıları:

ADÜ Sümer Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özçağ, konuşmasında Sümerbank'ın ilçenin ekonomik ve sosyal dokusuna sağladığı etkileri vurguladı. Özçağ, fabrikanın sunduğu modern çalışma koşulları ve sosyal imkanların yalnızca üretimden öte bir yaşam alanı oluşturduğunu belirterek, kurumun Nazilli'ye yaklaşık 65 yıl boyunca refah ve kültürel kazanımlar sağladığını ifade etti. Bugünkü hedefin, bu mirası eğitim yoluyla yaşatmak ve cumhuriyet değerlerine bağlı yeni nesiller yetiştirmek olduğu kaydedildi.

Kampüsün geleceği ve teknik çalışmalar:

Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik, Sümerbank'ın kapanmasının ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamında gerilemeye yol açtığını söyledi. Tetik, geçmişteki üretim ve kurumsal vizyonun yeniden benimsenmesi gerektiğini belirtti ve burayı kuran zihniyeti korumanın önemine dikkat çekti.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ise Atatürk'ün sanayi vizyonuna atıfta bulunarak kampüsün mevcut durumunun üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Kaymakam Kan, Aydın Valimiz Dr. Osman Varol'un ziyareti sonrası tarihi alan için teknik çalışmaların başlatıldığını; belediye ve diğer kurumların sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarla kampüsün iki yıl içinde farklı bir görünüme kavuşmasının hedeflendiğini bildirdi.

Tören ve program süresince öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve yerel ekiplerin performansları etkinliğe renk kattı. Nazilli Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin sunumu izleyicilerden büyük alkış aldı; kutlama programı protokol üyelerinin katıldığı nostaljik "Gıdı Gıdı Treni" gezisiyle sona erdi.

Anıttaki törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, ADÜ Nazilli İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikler, Atatürk'ün 9 Ekim 1938'de altın anahtarla açtığı Sümerbank Basma Fabrikası'nın tarihsel önemine vurgu yaparken; hem geçmişin anılması hem de kampüsün geleceğine yönelik başlatılan adımların gündeme gelmesine vesile oldu.

ATATÜRK’ÜN NAZİLLİ’YE GELİŞİNİN 89. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI