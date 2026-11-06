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Nazilli'de çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi; anne ve üç çocuğu kurtarıldı

Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi; anne R.K. (24) ile üç çocuğu vatandaşların yardımıyla tahliye edilip itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nazilli'de çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi; anne ve üç çocuğu kurtarıldı

Olay yeri ve müdahale:

Aydın’ın Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkiinde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm daireye yayıldı ve yoğun duman oluştu.

Tahliye ve sağlık durumları:

Yangın sırasında evde bulunan anne R.K. (24) ile çocukları N.K. (6), M.E.K. (4) ve A.K. (5), mahalle sakinlerinin yardımıyla binadan çıkarıldı. Dumandan etkilendiği belirtilen R.K.'ya olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ekiplerce sürdürülüyor.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDEKİ YANGINDA BİR EV KÜLE DÖNERKEN, YANGIN SIRASINDA EVDE BULUNAN ANNE VE...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDEKİ YANGINDA BİR EV KÜLE DÖNERKEN, YANGIN SIRASINDA EVDE BULUNAN ANNE VE 3 ÇOCUĞU VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA EVDEN ÇIKARILARAK KURTARILDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARININ ARDINDAN ALEVLER SÖNDÜRÜLÜRKEN, EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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