Dolar 48,9956 +0,02%
Euro 55,6043 -0,19%
Bist 12.440,40 -1,21%
Altın Gram 6.585,47 +0,29%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 97,52 -0,32%
--°

Nazilli'de çocuklara ağız sağlığı ve doğru beslenme bilinci aşılanıyor

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bekirler, Kızıldere, Esenköy ve Pirlibey ilkokullarında öğrencilere ağız-diş bakımı ve sağlıklı beslenmeyi anlattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Nazilli'de çocuklara ağız sağlığı ve doğru beslenme bilinci aşılanıyor

eğitimin kapsamı:

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi hekimleri tarafından yürütülen programda, Dt. Nilüfer Parmaksız ve Dt. Ayşe Gülşen öğretmenlerle iş birliği içinde Bekirler İlkokulu, Kızıldere İlkokulu, Esenköy İlkokulu ve Pirlibey İlkokulu'nda eğitimler verdi.

uygulama ve hedefler:

Eğitimlerde öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının Önemi ile Sağlıklı Beslenme başlıkları altında bilgiler aktarıldı. Sunumda, ağız ve diş sağlığının korunmasında günlük bakım alışkanlıkları ve dengeli beslenmenin rolü vurgulandı.

Programın hedefi, erken yaşta kazanılacak doğru alışkanlıklarla çocuklarda çürük ve ağız hastalıklarının önlenmesini desteklemek ve sağlıklı beslenme bilincini güçlendirmektir.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ İLE SAĞLIKLI...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ İLE SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de hastanelerin afet müdahale kapasitesi eğitimle güçlendirildi
images

Müdür Keleş'ten TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilere destek, yöneticilere takdir
images

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı
images

Kütahya'da ölçme ve değerlendirme eğitimi: ASİS ve Leiter kursları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması

Afyonkarahisar'da pazar dinamikleri izleniyor: marketlerde TÜFİS gözlemi

Yoğun yağmur ve fırtına İstanbul sokaklarında hayatı sekteye uğrattı

Çanakkale'de hastanelerin afet müdahale kapasitesi eğitimle güçlendirildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan