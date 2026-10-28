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Nazilli'de cumhuriyet kutlaması yağmur altında birlik mesajı verdi

Aydın Nazilli’de Cumhuriyetin ilanının 103. yılı çelenk sunma töreni aniden bastıran sağanağa rağmen Atatürk Anıtı önünde kararlılıkla gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:54

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Nazilli'de cumhuriyet kutlaması yağmur altında birlik mesajı verdi

Nazilli'de çelenk sunma töreni yağmur altında sürdü

Aydın Nazilli’de Cumhuriyetin ilanının 103. yılı etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Tören İstasyon Meydanı’nda düzenlendi; aniden bastıran sağanak yağışa rağmen program kararlılıkla devam etti. Şemsiyelerin yeterli gelmemesi nedeniyle protokol üyeleri başta olmak üzere ıslanmayan kalmadı.

törene katılanlar:

Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Alparslan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Şen, kurum müdürleri ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

törenin akışı ve açıklama:

Kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kısa süren ancak yoğun olan sağanak altında tören, planlandığı şekilde tamamlandı.

kaymakamın mesajı:

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yaptığı bilgilendirmede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir." sözünün anlam ve önemini bir kez daha yüreğimizde hissederek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamalarına Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladık ifadelerine yer verdi.

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Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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