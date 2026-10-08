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Nazilli'de gebe okulu anne adaylarına kapsamlı destek veriyor

Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, anne adaylarına gebelikten lohusalığa kadar kapsamlı eğitim ve uygulamalı destek sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de gebe okulu anne adaylarına kapsamlı destek veriyor

Nazilli'de gebe okulu anne adaylarına rehberlik ediyor:

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmelerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Merkezde görevli ebeler tarafından verilen programlar; gebelik, doğum ve doğum sonrası bakımın bütününü kapsayacak şekilde planlanıyor.

Eğitim içeriği:

Gebe Okulu eğitimlerinde gebeliğin oluşumundan bebeğin anne karnındaki gelişimine kadar temel tıbbi bilgiler veriliyor. Katılımcılara gebelik döneminde düzenli sağlık kontrollerinin önemi, bağışıklama takvimi ve rutin tetkikler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Ayrıca gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişimler üzerinde duruluyor; günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, giyim, uyku ve dinlenme gibi pratik öneriler paylaşılıyor.

Eğitimlerde gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ile bu durumlara yönelik çözüm önerileri ele alınıyor. Gebelikte görülebilecek tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenmesi gereken adımlar katılımcılara aktarılıyor, böylece risklerin erken fark edilmesi amaçlanıyor.

Doğum ve lohusalık dönemi anlatılıyor:

Doğum sürecine ilişkin oturumlarda doğum eyleminin süresi ve evreleri, farklı doğum yöntemleri ile normal doğumun anne ve bebek açısından sağlayabileceği yararlar detaylandırılıyor. Programda ayrıca lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrasında tercih edilebilecek gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Gebe Okulu kapsamında gerçekleştirilen oturumlar, hem teorik bilgiyi hem de uygulamalı becerileri içeriyor. Katılımcılar doğum öncesi döneme hazırlanırken hem bedenlerini hem de psikolojilerini destekleyecek bilgiler alıyor.

Uygulamalı çalışmalar: Fizik tedavi uzmanı (fizyoterapist) eşliğinde yapılan uygulamalı eğitimlerde anne adaylarına doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık çalışmaları, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler öğretiliyor. Ayrıca doğum öncesinde zihinsel hazırlık ve rahatlama yöntemleri üzerinde pratikler yapılıyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, gebe okulu programına katılım isteyen tüm anne adayları davetli. Eğitimler, anne ve bebeğin sağlığını ön planda tutan kapsamlı bir yaklaşım sunarak gebelik sürecini daha bilinçli ve güvenli kılmayı hedefliyor.

NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ CUMHURİYET SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ GEBE OKULU’NDA ANNE...

NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ CUMHURİYET SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ GEBE OKULU’NDA ANNE ADAYLARINA GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI SÜREÇLERE İLİŞKİN KAPSAMLI EĞİTİMLER VERİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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