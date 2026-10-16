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Nazilli'de gebe okulu eğitimini tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi

Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda gebelik ve doğum konularında kapsamlı eğitim alan anne adaylarına sertifikaları verildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de gebe okulu eğitimini tamamlayan anne adaylarına sertifikaları verildi

Nazilli'de gebe okulu'nda sertifika töreni

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Gebe Okulu eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına belgeleri teslim edildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, sağlıklı gebelik ve bilinçli annelik için eğitimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Eğitim içeriği:

Programda ebe ve uzmanlar tarafından gebeliğin oluşumundan bebeğin anne karnındaki gelişimine kadar temel bilgiler paylaşıldı. Düzenli sağlık kontrolleri, bağışıklama, rutin tetkikler ile gebelik sürecinde görülebilecek fizyolojik ve psikolojik değişimler, beslenme, kişisel bakım ve ağız-diş sağlığı konuları detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca uyku düzeni, günlük yaşam aktiviteleri, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve tehlike belirtileri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Doğuma hazırlık ve uygulamalı çalışmalar:

Doğum eyleminin evreleri, farklı doğum yöntemleri ve normal doğumun anne-bebek açısından faydaları anlatıldı; lohusalık süreci, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri de programa dahil edildi. Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri takdim edilirken, yetkililer tüm anne adaylarını Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda düzenlenen eğitimlere katılmaya davet etti.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ANNE ADAYLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN GEBE OKULU EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ANNE ADAYLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN GEBE OKULU EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN KATILIMCILARA BELGELERİ TESLİM EDİLİRKEN, SAĞLIKLI GEBELİK VE BİLİNÇLİ ANNELİK İÇİN EĞİTİMLERİN ARALIKSIZ SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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