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nazilli’de iki okulda deprem güçlendirmesi yerinde incelendi

Nazilli’de Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Turan Ortaokulu ve Nazilli Fen Lisesi’nde deprem tahkiki sonrası başlatılan güçlendirme çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

nazilli’de iki okulda deprem güçlendirmesi yerinde incelendi

Nazilli’de eğitim kurumlarında güçlendirme çalışmaları sürüyor

Nazilli ilçesinde deprem tahkiki sonucunda güçlendirme ve onarım kararı alınan okullarda yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçedeki eğitim kurumlarında devam eden uygulamaları görmek üzere Turan Ortaokulu ve Nazilli Fen Lisesini ziyaret etti.

inceleme sırasında neler yapıldı:

Kaymakam Küpeli Kan, okullarda yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarının mevcut durumunu yetkililerden dinledi ve uygulamaları sahada takip etti. Ziyaret kapsamında yapısal müdahalelerin ilerleyişi, güvenlik önlemleri ve eğitim sürecine olası etkileri ele alındı. Yetkililer, çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda sürdüğünü; önceliğin öğrencilerin ve personelin güvenliğinin sağlanması olduğunu bildirdi.

amaç ve beklenti:

Yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin daha güvenli ve iyileştirilmiş fiziki şartlara sahip okul ortamlarında eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor. Ziyaret, yerel yönetimin eğitim altyapısına verdiği önemi gündeme taşıdı ve bakım-onarım sürecinin takip edileceğine dair mesaj verdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem dersliklerin hem de ortak kullanım alanlarının güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DEPREM TAHKİKİ SONUCUNDA GÜÇLENDİRME VE ONARIM KARARI VERİLEN TURAN...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DEPREM TAHKİKİ SONUCUNDA GÜÇLENDİRME VE ONARIM KARARI VERİLEN TURAN ORTAOKULU İLE NAZİLLİ FEN LİSESİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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