Dolar 49,5240 +0,11%
Euro 55,7103 +0,32%
Bist 11.746,98 -2,68%
Altın Gram 6.691,83 +0,78%
EUR/USD 1,1245 +0,21%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Nazilli'de ilk koroner bypass ameliyatı: kurumlar arası iş birliğiyle Aydın'da tedavi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan koroner arter bypass ameliyatı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi iş birliğiyle Aydın'da başarıyla tamamlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de ilk koroner bypass ameliyatı: kurumlar arası iş birliğiyle Aydın'da tedavi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde koroner bypass ameliyatı başarıyla tamamlandı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurumlar arası iş birliği kapsamında ilk kez gerçekleştirilen koroner arter bypass ameliyatı, hasta sevki gerektirmeden Aydın'da tamamlandı. Operasyon, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi ile Nazilli Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının ortak çalışmasıyla yapıldı.

operasyonun süreci:

61 yaşındaki Elif Koşar, efor sırasında yaşadığı güçlük ve göğüste sıkışma şikâyetleri nedeniyle 28 Eylül 2026 tarihinde koroner anjiyografi ile değerlendirildi. Yapılan tetkikler sonrası koroner damar yapısı iki hastanenin kalp damar cerrahisi ekipleri tarafından birlikte incelendi ve multidisipliner değerlendirme sonucu hastaya koroner arter bypass ameliyatı uygulanmasına karar verildi.

ekip ve koordinasyon:

Ameliyat 5 Ekim 2026 tarihinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları ile Nazilli Devlet Hastanesi ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyonda görev alan isimler arasında Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kervan, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu ve Uzm. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Asım Bülent Yamak ile Nazilli Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökhun Akkan yer aldı. İki koroner damara yönelik gerçekleştirilen müdahale, Nazilli Devlet Hastanesi'nde bu alanda kayıtlara geçen ilk ameliyat oldu.

Kurumlar arası koordinasyonun somut bir örneğini teşkil eden uygulama sayesinde hastanın başka bir kente sevk edilmesine gerek kalmadı; tedavi süreci Aydın'da tamamlandı. Elif Koşar, ameliyat sonrası tedavisinin tamamlanmasının ardından şifa ile taburcu edildi. Bu vaka, bölgesel sağlık hizmetleri kapasitesinin güçlendirilmesi ve multidisipliner iş birliğinin hasta bakımına etkisini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE İLK KORONER BYPASS AMELİYATI YAPILDI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE İLK KORONER BYPASS AMELİYATI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor
images

Kayseri'de toplu taşımada yeni dönem: 12 elektrikli otobüs filoya katılıyor
images

Ülke itibarını korumak için yetkisiz estetiğe müsamaha gösterilemez
images

Kırsala nefes: Çatakdere'ye 1.354 m²'lik sosyal yaşam alanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

Karaman'da sit alanındaki metruk ev alevlerle kullanılamaz hale geldi

At nalı izleriyle çözülen cinayette ağır ceza bozuldu, sanık yeniden yargılanacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı