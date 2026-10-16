Nazilli'de ilk koroner bypass ameliyatı: kurumlar arası iş birliğiyle Aydın'da tedavi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde koroner bypass ameliyatı başarıyla tamamlandı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurumlar arası iş birliği kapsamında ilk kez gerçekleştirilen koroner arter bypass ameliyatı, hasta sevki gerektirmeden Aydın'da tamamlandı. Operasyon, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi ile Nazilli Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının ortak çalışmasıyla yapıldı.

operasyonun süreci:

61 yaşındaki Elif Koşar, efor sırasında yaşadığı güçlük ve göğüste sıkışma şikâyetleri nedeniyle 28 Eylül 2026 tarihinde koroner anjiyografi ile değerlendirildi. Yapılan tetkikler sonrası koroner damar yapısı iki hastanenin kalp damar cerrahisi ekipleri tarafından birlikte incelendi ve multidisipliner değerlendirme sonucu hastaya koroner arter bypass ameliyatı uygulanmasına karar verildi.

ekip ve koordinasyon:

Ameliyat 5 Ekim 2026 tarihinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları ile Nazilli Devlet Hastanesi ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyonda görev alan isimler arasında Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kervan, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu ve Uzm. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Asım Bülent Yamak ile Nazilli Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökhun Akkan yer aldı. İki koroner damara yönelik gerçekleştirilen müdahale, Nazilli Devlet Hastanesi'nde bu alanda kayıtlara geçen ilk ameliyat oldu.

Kurumlar arası koordinasyonun somut bir örneğini teşkil eden uygulama sayesinde hastanın başka bir kente sevk edilmesine gerek kalmadı; tedavi süreci Aydın'da tamamlandı. Elif Koşar, ameliyat sonrası tedavisinin tamamlanmasının ardından şifa ile taburcu edildi. Bu vaka, bölgesel sağlık hizmetleri kapasitesinin güçlendirilmesi ve multidisipliner iş birliğinin hasta bakımına etkisini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE İLK KORONER BYPASS AMELİYATI YAPILDI