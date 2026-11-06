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Nazilli'de kaçak hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Aydın İl Jandarma ekipleri, 05 Kasım 2026'de düzenlenen operasyonda kamu kurumlarına yönelik hırsızlıktan 10 yıl 11 ay cezası olan İ.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de kaçak hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

operasyon ayrıntıları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, 05 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde aranan bir şahsın yakalanması sağlandı. Yakalanan şahsın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

şahsın kimliği ve arama süreci:

Hükümlü olarak aranan kişinin adı İ.Y. (49) olarak kayıtlara geçti. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, İ.Y.'nin yaklaşık 1 yıl 4 aydır arandığı ve düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

gözaltı ve teslim işlemi:

Yakalanan hükümlü, gerekli adli işlemler için jandarma birimlerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.Y., ilgili mercilere teslim edilmek üzere Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

NAZİLLİ’DE 10 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

NAZİLLİ’DE 10 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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