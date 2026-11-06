Nazilli'de kaçak hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

operasyon ayrıntıları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, 05 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde aranan bir şahsın yakalanması sağlandı. Yakalanan şahsın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

şahsın kimliği ve arama süreci:

Hükümlü olarak aranan kişinin adı İ.Y. (49) olarak kayıtlara geçti. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, İ.Y.'nin yaklaşık 1 yıl 4 aydır arandığı ve düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

gözaltı ve teslim işlemi:

Yakalanan hükümlü, gerekli adli işlemler için jandarma birimlerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.Y., ilgili mercilere teslim edilmek üzere Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

NAZİLLİ’DE 10 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI