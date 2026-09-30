Dolar 48,9320 -0,14%
Euro 55,6909 +0,19%
Bist 11.961,45 -2,68%
Altın Gram 6.604,60 +0,44%
EUR/USD 1,1360 +0,11%
Brent Petrol 98,86 +2,81%
--°

Nazilli’de kadınlar ortak projelerle üretimi ve kent belleğini güçlendirecek

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın üreticileri destekleyip Sümerbank ve Atatürk mirasını öne çıkaracak etkinliklerle kenti tanıtmayı planlıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Nazilli’de kadınlar ortak projelerle üretimi ve kent belleğini güçlendirecek

Nazilli kent konseyi kadın meclisi ziyaretinde hedeflerini anlattı

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mücella Horosan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek meclisin çalışmaları ve önceliklerini paylaştı. Ziyarette Nazilli'nin sosyal yaşamı, kadınların üretime katılımının artırılması ve kentin tarihi ile kültürel değerlerinin tanıtılması üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen, cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve ilçede görev yapan gazetecilerin hazır bulunduğu toplantıda, Horosan kadın üreticilerin desteklenmesine ve Nazilli'nin ekonomik potansiyelinin görünür kılınmasına yönelik planları aktardı.

kadın üretimini öne çıkarma çalışmaları:

Horosan göreve gelirken önceliklerinin kadınların taleplerinin yanında olmak olduğunu vurguladı. Kadın üreticilerin desteklenmesi ve kentin tanıtımında onların görünürlüğünün artırılması, meclisin kısa vadeli hedefleri arasında yer alıyor. İlk etapta festival ve benzeri organizasyonlarla Nazilli'nin tanıtımına katkı sağlanması, özellikle Sümerbank üretim kültürünün ve kentte faaliyet gösteren kadın üreticilerin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Horosan, karşılaşılan bazı engeller nedeniyle çalışma programlarında revizyona gittiklerini belirterek bundan sonraki süreçte kadın üreticilere yönelik saha faaliyetleri ve destek programlarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

tarih ve kültür üzerinden tanıtım planları:

Ziyarette ayrıca Nazilli'nin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılması konusu ele alındı. Horosan, Nazilli'nin Sümerbank geçmişinin yanı sıra Atatürk'ün kente gelişinin 89. yıl dönümü gibi dönüm noktalarının kent hafızasına katkı sağlayacak etkinliklerle yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Meclis, önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Yaşlılar Günü etkinlikleri ile Sümerbank'ın kuruluş süreci ve Atatürk'ün Nazilli'ye gelişine ilişkin programların detaylandırılacağını bildirdi. Bu etkinliklerin hem yerel hafızayı canlandırması hem de kadın üreticilerin tanıtımına zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Ziyaret, Nazilli'nin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak çalışmaların artırılmasına yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi. Taraflar, ilerleyen dönemde uygulamaya geçirilecek projeler için iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

KADINLAR NAZİLLİ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ YAPACAK

KADINLAR NAZİLLİ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ YAPACAK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Borsa İstanbul'da BIST 100 12 binin altına geriledi
images

İstihdam hamlesi: 2027-2029'da 2,1 milyon ilave iş ve 2029'da yüzde 7,6 hedefi
images

Rize'de çayda lisanslı depoculuk uygulamaları masaya yatırıldı
images

Türkiye’nin proje gücünü Almanya’nın sermayesiyle somuta dönüştürelim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor