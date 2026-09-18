Nazilli'de kesinleşmiş 17 yıllık hapis cezası olan hükümlü yakalandı

hükümlünün yakalanmasına ilişkin detaylar:
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Bozyurt Mahallesi'nde B.Ü. (30) yakalandı.
operasyon ve arama çalışmaları:
Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu şüphelinin yakalandığı belirtildi. Operasyon, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmanın bir parçası olarak kayda geçti.
adli işlem ve teslim:
Kayıtlara göre B.Ü. hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan verilen ve kesinleşen 17 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunuyordu. Adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, usulüne uygun şekilde Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
NAZİLLİ’DE 17 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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