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Nazilli'de kesinleşmiş 17 yıllık hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Nazilli Bozyurt Mahallesi'nde 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü.'yü yakaladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de kesinleşmiş 17 yıllık hapis cezası olan hükümlü yakalandı

hükümlünün yakalanmasına ilişkin detaylar:

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Bozyurt Mahallesi'nde B.Ü. (30) yakalandı.

operasyon ve arama çalışmaları:

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu şüphelinin yakalandığı belirtildi. Operasyon, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmanın bir parçası olarak kayda geçti.

adli işlem ve teslim:

Kayıtlara göre B.Ü. hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan verilen ve kesinleşen 17 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunuyordu. Adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, usulüne uygun şekilde Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

NAZİLLİ’DE 17 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

NAZİLLİ’DE 17 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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