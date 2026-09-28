Nazilli'de kuduz uyarısı: şüpheli hayvan temasında sağlık desteği vurgulandı

Nazilli'de kuduz uyarısı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında bir farkındalık standı açıldı. Etkinlikte hastane çalışanları ve vatandaşlara kuduz hastalığı ile ilgili temel bilgiler ile korunma yöntemleri aktarıldı.

Etkinlikte verilen bilgiler:

Standın açılmasında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka da yer aldı. Katılımcılara kuduzun bulaşma yolları, şüpheli hayvan temasında alınması gereken ilk tedbirler ve sağlık kuruluşlarına başvurmanın önemi detaylı şekilde anlatıldı. Yetkililer, kuduzun zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Toplumsal farkındalık hedefi:

Etkinlikle amaç, yalnızca bireyleri bilgilendirmek değil; aynı zamanda toplum genelinde hayvan temaslarına karşı hassasiyet oluşturmak ve şüpheli durumlarda hızlı sağlık başvurularını teşvik etmekti. Hastane yetkilileri, hayvanlarla temas sonrası gerekli tedbirlerin alınmasının ve şüpheli temas durumlarında sağlık kuruluşlarına başvurulmasının altını çizdi.

Farkındalık çalışması, hem hasta hem de sağlık personelinin bilinç düzeyini artırmayı hedefleyerek, kuduz vakalarının önlenmesine yönelik yerel çapta atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİNDE 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ DOLAYISIYLA FARKINDALIK STANDI AÇILARAK VATANDAŞLARA KUDUZ HASTALIĞI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.