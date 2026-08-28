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Nazilli'de meydan estetiği belediyenin fidanlığında yetişen çiçeklerle güçlendi

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nın peyzajını belediyeye ait fidanlıkta yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle yeniledi; tasarruf ve estetik hedeflendi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de meydan estetiği belediyenin fidanlığında yetişen çiçeklerle güçlendi

Nazilli belediyesinin meydandaki çalışması:

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun buluşma noktalarından olan Cumhuriyet Meydanında kapsamlı bir peyzaj çalışması başlattı. Meydana yapılan düzenleme kapsamında mevsimlik çiçek dikimleri yapılarak kentin merkezinde görsel canlanma sağlandı.

Uygulamada dikkat çeken nokta, kullanılan çiçeklerin belediyenin kendi fidanlığında yetiştirilmiş olması. Bu yaklaşım hem alanın estetiğini güçlendiriyor hem de belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasına imkan tanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bakım ve yenileme programlarını mevsim şartlarına göre sürdüreceklerini bildirdi.

Belediyenin üretim-tasarım yaklaşımı:

Nazilli Belediyesi geçmişte de kamusal alan düzenlemelerinde yerel üretimi tercih etmişti; aynı atölyede üretilen banklar daha önce Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilmişti. Bu uygulama, belediyenin kendi imkanlarıyla kent mobilyası ve bitki ihtiyacını karşılayarak maliyetleri düşürme stratejisini gösteriyor.

Dr. Ertuğrul Tetik, belediye bünyesindeki üretim çalışmalarına verilen önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Nazilli’mizin kaynaklarını doğru kullanmak ve mümkün olduğunca kendi ihtiyacımızı kendimiz üretmek için çalışıyoruz. Daha önce kendi atölyemizde ürettiğimiz banklarımızı Cumhuriyet Meydanı’mıza yerleştirmiştik. Hemşehrilerimizin bu alanları yoğun şekilde kullanması bizleri mutlu ediyor. Şimdi de kendi fidanlığımızda emekle yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi meydanımızla buluşturuyoruz. Böylelikle hem tasarruf ediyor hem de şehrimizin dört bir yanını kendi ürettiğimiz çiçeklerle güzelleştiriyoruz."

Vatandaş kullanımına katkı ve sürdürülebilir bakım:

Meydandaki düzenlemenin amaçlarından biri, kamusal alanları daha çekici ve kullanışlı kılmak. Süreç, dikimle sınırlı kalmayıp bakım, sulama ve mevsim değişimlerine göre yenileme çalışmalarıyla devam edecek. Belediye yetkilileri, kentin ortak kullanım alanlarında sürdürülebilir ve ekonomik çözümlerle estetik artışı hedeflediklerini belirtiyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN EN YOĞUN KULLANILAN NOKTALARINDAN...

NAZİLLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN EN YOĞUN KULLANILAN NOKTALARINDAN CUMHURİYET MEYDANI’NDA ÇİÇEK DİKİMİ VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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