etkinlikten görüntüler:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gök Vatan’da Buluşalım" projesi kapsamında düzenlenen "Gök Vatan’ın Altında Uzay ve Gökyüzü Şenliği", Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu koordinasyonunda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürü Hüseyin Uçgun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve anaokulu öğrencileri katıldı.

etkinlik programı:

Gün boyunca öğrenci gösterileri ve sergiler ön plandaydı. Öğrencilerin bayrak gösterisi ile başlayan programda, uzay ve gökyüzü temalı kostüm defilesi izleyenlerden beğeni topladı. Defileye, Vakıfbank İlkokulu, Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu, Hasköy İlkokulu, İsabeyli Anaokulu, Sümer Anaokulu ile Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri katıldı. Defilenin ardından öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgeleri verildi; protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

mesajlar ve amaç:

Etkinlik, Türkiye’nin milli savunma sanayisindeki atılımlarını, yerli ve milli teknoloji hamlesini ve havacılık-uzay çalışmalarını çocukların dünyasıyla buluşturmayı amaçladı. Organizasyon, çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymasını teşvik eden renkli görüntülere sahne oldu ve geleceğin yeteneklerine yönelik farkındalığı artırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hayal dünyasını milli teknoloji hamlemizin büyük başarılarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz \"Gök Vatan’da Buluşalım\" projemiz kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinden havacılığa, uzay teknolojilerinden insansız sistemlere kadar pek çok alanda önemli bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Bir zamanlar hayal olarak görülen pek çok teknoloji, bugün ülkemizin mühendislerinin, bilim insanlarının ve gençlerinin emeğiyle gerçeğe dönüşmektedir. Kaan’dan Kızılelma’ya, Anka’dan Akıncı’ya, Hürjet’ten milli gemilerimize kadar ortaya konulan her eser, yalnızca bir teknoloji ürünü değil; aynı zamanda milletimizin özgüveninin, bağımsızlık iradesinin ve büyük hedeflerinin bir göstergesidir. Millî Teknoloji Hamlesi, sadece teknoloji üretmek değil; kendi teknolojisini geliştiren, kendi geleceğini tasarlayan ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye idealidir. Bizler eğitimciler olarak bu büyük hedefin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğunun farkındayız"

Müdür Güner ayrıca şöyle dedi:

"Her çalışma, kuracağınız her hayal çok kıymetli"

"Gök Vatan’ın altında büyüyen hayaller, Türkiye’nin güçlü yarınlarına uzanıyor"

Güner konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bugünün okul öncesi öğrencileri, yarının bilim insanları, mühendisleri, yazılımcıları, pilotları ve teknoloji üreticileri olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren bilimle, teknolojiyle, üretimle ve millî değerlerimizle tanışmasını son derece önemsiyoruz. Bugün Zübeyde Hanım Anaokulumuzun koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrencilerimiz, milli teknoloji hamlemizin önemli ürünlerinden ilham alarak hazırladıkları kıyafetlerle bir defile ve yürüyüş gerçekleştirecek, kendi emekleriyle ortaya koydukları çalışmaları sergileyecekler. Belki bugün onların elinde bir uçak maketi, üzerinde bir teknoloji ürünü esinlenmesiyle hazırlanmış bir kıyafet veya hayallerini yansıtan küçük bir tasarım göreceğiz. Ancak biz bu çalışmaların arkasında çok daha büyük bir anlam görüyoruz: Merak eden, hayal kuran, üreten ve ülkesine güvenen bir neslin ilk adımlarını. Bugün burada sergileyeceğiniz her çalışma, kuracağınız her hayal çok kıymetli. Belki içinizden biri gelecekte Kaan’ın mühendisi, Kızılelma’nın tasarımcısı, Türkiye’nin uzay çalışmalarında görev alan bir bilim insanı olacak. Yeter ki merak etmekten, öğrenmekten ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin"

Etkinlik, küçük yaşta bilimsel merakın ve millî teknoloji bilincinin aşılanmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi ve katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Nazilli'de "Gök Vatan'ın Altında Uzay ve Gökyüzü Şenliği" yapıldı