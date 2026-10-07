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nazilli'de normal doğuma oyuncak bebeklerle dikkat çekildi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası'nda sağlık çalışanları oyuncak bebeklerle normal doğumun önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

nazilli'de normal doğuma oyuncak bebeklerle dikkat çekildi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde oyuncak bebeklerle farkındalık etkinliği

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen etkinlik, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası çerçevesinde gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, gerçek bebekler yerine oyuncak bebekleri kullanarak normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Etkinliğe hastane yönetimi ve Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören de katıldı. Personel ellerinde oyuncak bebeklerle renkli görüntüler oluşturdu; bebekler kucaklandı, kundaklandı ve bebek temalı alanlarda sergilendi. Bu görüntüler aracılığıyla normal doğuma yönelik olumlu tutum oluşturmak hedeflendi.

Stand çalışmaları ve bilgilendirme:

Hastanede açılan bilgilendirme standında anne adayları ve vatandaşlara normal doğumun önemi, doğuma hazırlık süreci ve doğumla ilgili doğru, güncel bilgiler aktarıldı. Sağlık personeli, katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğum tercihleri ve süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik kapsamında amaç, anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli doğum süreçlerinin desteklenmesi ve toplumda normal doğum konusunda farkındalığın artırılması olarak öne çıktı. Organizasyon, farkındalık yaratma ve bilgi paylaşımı açısından yerel düzeyde dikkat çeken bir çalışma olarak kayda geçti.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARI, NORMAL DOĞUMA DİKKAT ÇEKMEK...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARI, NORMAL DOĞUMA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN OYUNCAK BEBEKLERLE RENKLİ BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASINA İMZA ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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