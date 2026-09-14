Nazilli'de sabah erken başlayan kapsamlı temizlik seferberliği

Nazilli Belediyesi erken saatlerde sahada:

Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent uyanmadan Cumhuriyet Mahallesi'ne yönelerek geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma, esnaf kepenk açmadan önce mahalle sokaklarının baştan sona temizlenmesini hedefledi.

yapılan çalışmalar:

Ekipler, yol kenarlarında ve ortak kullanım alanlarında uzayan otları biçti; çevrede biriken çöpleri titizlikle topladı. Sokak süpürme ve düzenleme çalışmaları ile Cumhuriyet Mahallesi temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu. Yapılan müdahaleler mahalle sakinlerinin günlük hayatına engel olmayacak şekilde planlandı ve uygulandı.

belediye başkanının açıklaması:

Dr. Ertuğrul Tetik çalışmayla ilgili olarak, "Hemşehrilerimiz güne temiz, düzenli ve güzel bir Nazilli’de başlasın diye ekiplerimiz gün doğmadan işinin başındaydı. Esnafımız daha kepenklerini açmadan arkadaşlarımız Cumhuriyet Mahallemizin sokaklarını temizledi, ot biçme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çalışma yalnızca bir mahallemizle sınırlı kalmayacak. Ekiplerimiz bölge bölge Nazilli’mizin dört bir yanında sahada olacak. Kentimizin temizliği konusunda taviz vermeden, aynı titizlik ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, kent genelinde yürütülen temizlik seferberliğinin belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de sürdürüleceğini belirtti ve uygulamanın düzenli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI