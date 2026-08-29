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Nazilli'de sahne ve iletişim kursları yeni dönemini açtı

Nazilli Belediyesi, tiyatro ve diksiyon-beden dili kursları için başvuruları açtı; program 7-14, 15-18 ve 18 yaş üstü katılımcılara yönelik.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nazilli'de sahne ve iletişim kursları yeni dönemini açtı

Nazilli Belediyesi kültür ve sanat eğitimlerini genişletiyor

Nazilli Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimine ve sanatsal becerilerine katkı sağlamak amacıyla yeni kurs dönemini başlattı. Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek eğitimler, farklı yaş gruplarından katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı öğrenme imkanı sunacak.

Tiyatro kursunun kapsamı:

Tiyatro Kursu üç ayrı yaş grubuna yönelik planlandı. 7-14 yaş arasındaki çocuklara drama ve temel tiyatro eğitimi verilecek. 15-18 yaş arasındaki genç katılımcılar ile 18 yaş ve üzeri yetişkinler ise doğaçlama, diksiyon, sahne ve oyunculuk teknikleri üzerinde çalışacak. Eğitimler, sahne deneyimi kazandırmaya yönelik atölye çalışmaları ve performans odaklı uygulamalar içerecek.

Diksiyon ve beden dili eğitiminin içeriği:

Belediye tarafından 18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik düzenlenen Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi'nde doğru konuşma teknikleri, hitabet, topluluk önünde konuşma, doğru nefes ve diyafram çalışmaları, artikülasyon, vurgu-tonlama ve beden dilinin etkili kullanımı ele alınacak. Eğitimler eğitmen Aslı Kaymak Işıklı tarafından yürütülecek ve katılımcıların iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanacak.

Başvuru ve iletişim:

Kurslara katılmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek veya belediyenin hizmet numarasını arayarak telefondan bilgi edinebilecek. Başvurular, kurs içeriklerine ve yaş gruplarına göre yönlendirilecek olup katılımcılara uygulanacak programlar pratik ve teorik oturumları kapsayacak şekilde planlanmıştır.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SANATSAL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA FARKLI...

NAZİLLİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SANATSAL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK TİYATRO KURSU İLE DİKSİYON VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURULARI BAŞLATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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