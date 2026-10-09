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Nazilli'de siyaset ve iş dünyası Hasan Özdil için toplandı

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile iş insanı Mustafa Takmaklı'nın kayın pederi Hasan Özdil, Nazilli'de kılınan cenaze namazıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de siyaset ve iş dünyası Hasan Özdil için toplandı

Nazilli'de tören düzenlendi

Hasan Özdil, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile iş insanı Mustafa Takmaklı'nın kayın pederi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Törenin akışı:

Özdil için Nazilli Merkez Koca Camii'nde Cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından defin işlemine geçildi ve cenaze Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katılım ve temsilciler:

Cenazeye Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Mahir Ünal, Mustafa Takmaklı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Hamza Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı; törene katılım yoğun oldu.

ÖZDİL, NAZİLLİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÖZDİL, NAZİLLİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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