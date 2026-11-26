Nazilli Belediyesi, kent genelinde başlattığı ulaşım dönüşümünde ömrünü tamamlamış yolları yenilemenin yanı sıra kaldırımları da önceliklerine alıyor. Başkan Dr. Ertuğrul Tetik öncülüğündeki çalışmalarla araç konforunun yanı sıra yayaların güvenli, rahat ve engelsiz hareket etmesi hedefleniyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, kent genelinde bozulan yolları onarmanın yanı sıra kaldırımları modern ve kullanışlı hale getiriyor. Yenileme çalışmalarında bebek arabası kullanan aileler, yaşlılar ve engelli bireylerin rahat ulaşımını sağlayacak düzenlemeler ön plana alınıyor. Nazilli Belediyesi, hem araç ulaşımının sorunsuz olması hem de yayaların günlük yaşamının doğrudan etkilendiği kaldırımların iyileştirilmesi için sahada yoğunlukla çalışıyor.

denetim ve toplumsal sorumluluk:

Göreve geldiği ilk günden itibaren kaldırım işgallerinin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını talep eden Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların da sorumluluk almasını istedi. Tetik, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Planlı, sahada ve üreten bir belediye" anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Sadece yollarımızı yenilemekle kalmıyoruz. Kaldırımlarımızın o eski, kullanışsız görüntüsünden de Nazillimizi kurtarıyoruz. Ne yazık ki taşları çıkmış, kırılmış kaldırımlar ve o kaldırımların üzerinde bırakılan eşyalar nedeniyle Nazillimizde kaldırımlarda yürümek neredeyse imkansız halde. Bu konuda hemşehrilerimize büyük bir görev düşüyor. Nazillimizde yaşayan her bir bireye ait olan, onların kullanımına açık olan kaldırımlarımızı hiç kimse kişisel kullanımı için işgal etmeyecek. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip yollarımızla birlikte kaldırımlarımızı da yenileyeceğiz. Nazilli halkına verdiğim tüm sokakları yenileme sözümüzün motivasyonuyla ilçe genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi az laf, çok iş" dedi.

İlçe genelindeki yenileme programı planlı ve saha odaklı yürütülürken, belediye ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaları sürdürmeye devam ediyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENTİN ULAŞIM AĞINDA BAŞLATTIĞI KAPSAMLI DÖNÜŞÜMÜ YOLLARIN YANI SIRA KALDIRIMLARA DA TAŞIYOR.