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Nazilli'de üreticilere yüzde 50 destekli incir depolama kasaları ulaştırıldı

İyi Tarım ve Organik Tarım projeleri kapsamında Nazilli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, incir üreticilerine yüzde 50 hibeli depolama kasaları dağıttı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli'de üreticilere yüzde 50 destekli incir depolama kasaları ulaştırıldı

nazilli'de depolama kasası dağıtımı gerçekleştirildi:

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Uygulamaları projeleri çerçevesinde ilçedeki incir üreticilerine yüzde 50 hibeli depolama kasaları dağıtımını tamamladı. Uygulama, hasat sonrası ürünlerin daha hijyenik, sağlıklı ve kaliteli biçimde saklanmasını amaçlıyor.

dağıtım süreci:

İlçe Müdürlüğü tarafından gönderilen depolama kasalarının dağıtımı, İlçe Müdürü ve teknik personel tarafından gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, projeler kapsamında gönderilen kasaların üreticilere ulaştırıldığı ve dağıtım işlemlerinin planlı şekilde tamamlandığı belirtildi.

üreticiye beklenen katkılar:

Dağıtılan kasalar, incirlerin taşınma ve depolama sırasında zarar görmesini azaltarak ürün kayıplarını düşürecek. Yetkililer, kasaların üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, ürünlerin temiz, sağlıklı ve kaliteli olmasının hedeflendiğini vurguladı. Bu destekle üreticilerin pazarlama koşullarında ve ürün değerinde iyileşme bekleniyor.

NAZİLLİ’DE İNCİR ÜRETİCİLERİNE DESTEK

NAZİLLİ’DE İNCİR ÜRETİCİLERİNE DESTEK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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