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Nazilli'de yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılı Nazilli'de start aldı; 121 kurum, 29 bin 500 öğrenci ve 2 bin 238 öğretmenle ders zilinin ilk sesi çaldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Nazilli'de yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

Nazilli'de ders zili resmen çaldı

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zil sesiyle birlikte Nazilli'de öğrenciler sınıflarına koştu. Günün heyecanına ortak olan protokol üyeleri arasında Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da yer aldı ve öğretmenlerle öğrencileri yeni yıl için uğurladı.

Törenin ayrıntıları:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Fatih Ortaokulu müdürü Kenan Kangöz günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Ardından konuşma yapan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, öğrencilere ve öğretmenlere seslendi ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Kan'ın ifadeleri şu şekilde kaydedildi: "Sevgili öğrenciler ve öğretmenleriniz bugün itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılına başlamasının sevinci içerisindeyiz. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun".

Eğitim hacmi ve katılım:

Nazilli ilçesinde bu yıl 121 eğitim kurumu kapılarını açtı. Özel, devlet ve açık öğretim dahil olmak üzere toplam 29 bin 500 öğrenci, eğitimlerini sürdürecek. Bu süreçte görev alacak öğretmen sayısı ise 2 bin 238 olarak bildirildi. Kaymakamlık ve okul yönetimleri, eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı ve düzenli işlemesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Yeni öğretim yılının ilk gününde okul idareleri, öğretmenler ve veliler arasındaki dayanışma dikkat çekti; yetkililer başarılı ve güvenli bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

NAZİLLİ’DE DERS ZİLİ ÇALDI

NAZİLLİ’DE DERS ZİLİ ÇALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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