Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

Nazilli’de Yeni Mahalle’ye nefes: 34. sokakta parke çalışması başladı

Nazilli Belediyesi, Fen İşleri ekipleriyle Yeni Mahalle 34. Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmalarına başlayarak mahallenin ulaşımını iyileştiriyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:31

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 15:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli’de Yeni Mahalle’ye nefes: 34. sokakta parke çalışması başladı

Yol yenileme çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi kent genelinde başlattığı yol yenileme seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 34. Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmalarına başlayarak bölgenin ulaşım ağını yenileme çalışmalarını başlattı.

Çalışmanın hedefi ve kapsamı:

Uygulama, yolu daha dayanıklı ve konforlu hale getirmenin yanı sıra yaya ve araç trafiğinde güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ekipler; zemin hazırlığı, altyapı kontrolleri ve parke döşeme işlemlerini planlı şekilde yürütüyor. Mahalle ölçeğindeki bu müdahale, ilçedeki diğer yol iyileştirme hamlelerinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Başkan Tetik’in değerlendirmesi:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmanın ilçenin dört bir yanında devam eden dönüşüm sürecinin bir unsuru olduğunu vurguladı. Başkan Tetik, 'Şehrimizin merkezinde de kırsalında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Nazilli’mizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını birer birer ortadan kaldıracak, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri hayata geçireceğiz. Nazilli değişiyor, güzelleşiyor ve geleceğe hazırlanıyor. Az laf, çok iş' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, Yeni Mahalle’de başlayan parke çalışmasının planlı ve kararlı bir program doğrultusunda sürdürülerek ilçe genelindeki ulaşım altyapısının adım adım yenileneceğini bildirdi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE BAŞLATTIĞI YOL YENİLEME SEFERBERLİĞİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR....

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE BAŞLATTIĞI YOL YENİLEME SEFERBERLİĞİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ MAHALLE 34. SOKAK’TA PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLAYARAK BÖLGENİN ULAŞIM AĞINI YENİLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü
images

Yurtbaşı'nda sel sonrası temizleme çalışmaları başladı: Nihat Doğan ekiplerle sa...
images

Şiddetli sağanak sonrası Elazığ'da 30 noktada su baskını
images

Elazığ'da geceyi aydınlatan şimşek gösterisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası