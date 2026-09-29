Nazilli'de Yeşil Mahalle demir köprüsünde motosiklet geçişine sınırlama

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle Çayı üzerindeki demir köprünün yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladıktan sonra, köprünün güvenli kullanımını artırmak amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Belediye ekipleri, köprünün giriş ve çıkış noktalarına motosiklet geçişini kısıtlayan bariyerler yerleştirerek özellikle yaya güvenliğini gözeten bir düzenlemeye imza attı.

Neden böyle bir karar alındı:

Bölgede yaşayan vatandaşlar, motosiklet sürücülerinin köprüyü sık sık ve yüksek hızla kullandığını, bunun yaya güvenliği açısından risk oluşturduğunu bildirdi. Ayrıca demir köprü üzerindeki hareket kaynaklı gürültünün özellikle akşam ve gece saatlerinde rahatsızlık verdiği yönünde geri bildirimler alındı. Bu talepler doğrultusunda belediye, trafikte önceliği yayaya veren bir çözüm uygulamaya koydu.

Erişilebilirlik ve güvenlik dengesinin korunması:

Düzenleme planlanırken, köprüyü kullanan yayaların yanı sıra engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin ihtiyaçları da dikkate alındı. Bariyerlerin konumu ve geçiş aralıkları, manual tekerlekli sandalye ve akülü engelli araçlarının yanı sıra bebek arabalarının rahatça geçebileceği şekilde belirlendi. Böylece motosiklet trafiğinin sınırlandırılması sağlanırken köprünün erişilebilirliği korunmuş oldu.

Belediye yetkilileri, uygulamanın bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve düzenlemenin ardından köprünün kullanımına ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi. Alınan önlemler, hem yaya güvenliğini artırmayı hem de çevre sakinlerinin yaşam konforunu yükseltmeyi hedefliyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, YEŞİL MAHALLE ÇAYI ÜZERİNDE YENİLEME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIĞI DEMİR KÖPRÜDE VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE SAKİNLERİNİN HUZURU İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİRDİ. KÖPRÜYE MOTOSİKLET GEÇİŞİNİ KISITLAYAN, ENGELLİ ARAÇLARI VE BEBEK ARABALARININ GEÇİŞİNE İSE ENGEL OLMAYAN BARİYERLER YERLEŞTİRİLDİ.