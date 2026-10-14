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Nazilli'de Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta yeni asfaltla güvenli ulaşım

Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta başlattığı asfalt çalışmasıyla ulaşım konforu ve güvenliğini artırmayı, kalıcı yollar inşa etmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta yeni asfaltla güvenli ulaşım

Nazilli'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme programı kapsamında Zafer Mahallesi 77 Sokakta asfalt çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta ulaşım kalitesini yükseltmek ve uzun ömürlü bir zemin sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmada ilk etapta mevcut yol yüzeyinin hazırlanması, bozuk kesimlerin onarımı ve yeni asfalt kaplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla işleri program doğrultusunda yürütüyor. Belediye, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da benzer takvimle yol yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

belediye açıklaması:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yol yenileme çalışmalarına verdiği önemi vurguladı. Başkan Tetik, göreve geldikleri ilk günden bu yana kronikleşmiş altyapı sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini belirterek mahalle mahalle, sokak sokak hizmet ürettiklerini söyledi. Tetik, "Amacımız geçici çözümler değil, uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek kalıcı yatırımlar yapmak. Nazilli’nin her mahallesine eşit hizmet götürme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bizim anlayışımız belli: Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı.

hedeflenen sonuçlar:

Belediyenin hedefi, yapılan asfaltla birlikte Zafer Mahallesi 77 Sokakta ulaşım konforunu artırmak, bakım maliyetlerini azaltmak ve bölgedeki trafiğin daha güvenli akmasını sağlamak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program çerçevesinde diğer sokaklarda da benzer çalışmaları hayata geçireceklerini bildirdi.

NAZİLLİ ZAFER MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

NAZİLLİ ZAFER MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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