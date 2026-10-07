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Nazilli’de Zafer Mahallesi’ne modern dokunuş: üç sokak baştan sona yenilendi

Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde 77, 117 ve 87/1 sokaklarda eski asfaltı kaldırıp zemin hazırlığıyla sıcak asfalt ile ulaşımı güvenli hale getirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli’de Zafer Mahallesi’ne modern dokunuş: üç sokak baştan sona yenilendi

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Nazilli Belediyesi, kent genelindeki yol seferberliğini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde yıllardır yenilenmeyi bekleyen 77, 117 ve 87/1 Sokakta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. İlk etapta eski asfalt iş makineleriyle kazınarak kaldırıldı, ardından zemin hazırlığı yapıldı ve sokaklara sıcak asfalt serildi.

Yapılan müdahaleyle yolların taşıma kapaseti ve sürüş konforu artırıldı. Uzun yıllar boyunca yoğun kullanım ve çevresel etkenlerle deforme olan yüzeyler, yeni kaplama ile hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından daha elverişli hale getirildi. Çalışmalar program dahilinde tamamlanarak söz konusu sokaklar vatandaşların kullanımına açıldı.

Mahalle halkının memnuniyeti ve ulaşım rahatlaması:

Zafer Mahallesi sakinleri, bozuk yol koşullarının özellikle araç trafiğinde zorluk yarattığını belirterek uygulamanın hızla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yenileme sonrası hem mahalle içi hem de mahalle bağlantılarındaki ulaşımda belirgin bir rahatlama sağlandı.

Kamu ekiplerinin düzenli bakım ve onarım programıyla sokaklarda sürdürülebilir bir iyileşme hedeflendi; uygulamanın kalıcı olması için zemin hazırlığına ve doğru malzeme seçiminde özen gösterildi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Nazilli’mizin yıllardır hizmet bekleyen yollarını birer birer yeniliyoruz. Nerede ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada. Bir noktayı yapıp diğerini görmezden gelmiyoruz, merkezden kırsala, mahalle mahalle, sokak sokak ilerliyoruz. Yolun yapısına ve ihtiyacına göre sıcak asfalt ya da parke taşı uygulaması gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha güvenli, daha rahat ve daha konforlu yollarda ulaşım sağlaması. Zafer Mahallemizde 77, 117 ve 87/1 Sokaklarımızı da tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Nazilli’mizin yollarını yenilemeye, şehrimizin yıllardır biriken sorunlarını çözmeye kararlıyız".

Belediyenin yol programı, mahallelerin önceliklerine göre şekillenmeye devam edecek ve ihtiyaç duyulan diğer sokaklarda da benzer yenileme faaliyetleri planlanıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, ZAFER MAHALLESİ’NDE YILLARDIR YENİLENMEYİ BEKLEYEN 77, 117 VE 87/1 SOKAK’TA...

NAZİLLİ BELEDİYESİ, ZAFER MAHALLESİ’NDE YILLARDIR YENİLENMEYİ BEKLEYEN 77, 117 VE 87/1 SOKAK’TA ESKİ ASFALTI KAZIYARAK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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