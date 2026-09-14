Nazilli'den afete hazırlıklı mobil tanıtım aracı

projenin tanıtımı ve katılımcılar:

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan tarafından kamuoyuna tanıtılan Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım Aracı, Ticaret Odası yönetimi, meclis üyeleri ve personelin ortak çalışmasıyla hazırlandı. Araç, oda tarafından bölgenin tescilli ürünlerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla hizmete alınacak.

araç tasarımı ve işlevi:

Çok amaçlı şekilde tasarlanan araç; fuar ve festivallerde Nazilli ile bölgeye ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına odaklanacak. Aynı zamanda afet anlarında hizmet verebilecek altyapıya sahip olması proje hedeflerinin merkezinde yer alıyor.

Araçta bulunan odunla çalışan fırın, tüp veya doğalgaza bağımlılık olmadan sıcak ekmek ve yemek üretimi yapabilecek. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde elektrik üretimi sağlanarak dış enerji kaynaklarına olan bağımlılık azaltılıyor. Ayrıca araçta yer alan soğuk hava deposu taşınan gıdaların korunmasını ve afet durumlarında taze ürün bulundurulmasını mümkün kılıyor.

afet hazırlığı ve kullanım planı:

Geçmişte yaşanan deprem deneyimlerinden çıkarılan derslerle planlanan düzenlemeler, aracın kriz anlarında etkin kullanılmasını hedefliyor. Sıcak yemek ve ekmek üretimi ile lojistik açıdan taşınabilir gıda desteği sağlanması amaçlanıyor.

Nuri Arslan projenin ekip çalışmasıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Çok amaçlı yapısıyla dikkat çeken araç, önümüzdeki dönemde fuar ve festivallerde Nazilli’nin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımında kullanılacak. Afetlerde ise sıcak ekmek ve yemek üretimiyle vatandaşlara destek olması amaçlanıyor. Hem tanıtım hem destek aracı olarak tasarladığımız aracımız bölgemize hizmet edecek."

Oda yetkilileri, aracın planlanan etkinlik programı ve acil durum lojistiği kapsamında nasıl görev alacağına ilişkin detayları önümüzdeki dönemde paylaşacaklarını bildirdi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NIN MOBİL ARACI TANITILDI