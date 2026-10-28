Nazilli'den cumhuriyetin 103. yılına sorumluluk ve kararlılık vurgusu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in 29 Ekim mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 29 Ekim 1923'ün milletin egemenlik iradesini bütün dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Tetik, bu özel günde Cumhuriyetin değerlerinin hem ulusal hem de yerel düzeyde yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

cumhuriyetin taşıdığı değerler:

Mesajında 29 Ekim 1923 tarihinin yalnızca bir yönetim değişikliği olmadığını, bağımsızlıktan vazgeçmeyen bir milletin kendi kaderine sahip çıkışının simgesi olduğunu belirten Tetik, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kurulmuş Cumhuriyetin; özgürlük, eşitlik, adalet ve çağdaşlaşma ilkelerinin teminatı olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin, geçmişin gurur kaynaklarından biri olmasının yanı sıra gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız en büyük sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

nazilli için yerel öncelikler:

Başkan Tetik, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Nazilli Belediyesi olarak hedeflerinin; Cumhuriyet kazanımlarını korumak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve gençlere umut veren projeler üretmek olduğunu açıkladı. Yerel yönetim anlayışının merkezine halk iradesi, eşitlik ve dayanışma anlayışını koyduklarını belirten Tetik, her bir hemşehrinin kendisini değerli hissettiği; çocukların, gençlerin ve kadınların hayatın her alanında aktif olduğu bir kent için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Mesajının sonunda Başkan Tetik, Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti ve Cumhuriyetin ışığının sonsuza dek yolumuzu aydınlatması temennisiyle tüm hemşehrilerinin ve milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutladı.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.