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Nazilli'nin gol avcısı geri döndü: Kaan Akman siyah-beyazda

Geçen sezon 21 maçta 12 gol ve 13 asistle gol kralı olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kaan Akman, siyah-beyazlı Nazilli Şehir Spor'a geri döndü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nazilli'nin gol avcısı geri döndü: Kaan Akman siyah-beyazda

transfer duyurusu:

Süper Amatör Lig temsilcisi Nazilli Şehir Spor Kulübü, geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi 5. Grup'ta 21 karşılaşmada 12 gol ve 13 asistle gol kralı olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kaan Akman'ı kadrosuna kattı. Akman, yeniden Nazilli'ye dönerek siyah-beyazlı formayla gollerine devam edeceğini açıkladı.

kariyer ve geçmişteki başarıları:

Futbola Göztepe altyapısında başlayan Akman, 2020-2021 sezonunda Nazillispor'un 3. Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer aldı. Kariyerinde Kızılcabölük, Aliağa FK, Didim Belediyespor, Balçovaspor ve son olarak Alaşehir Belediyespor formalarını giyen oyuncu, farklı kulüplerde edindiği deneyimi Nazilli'ye taşımayı hedefliyor.

geçen sezonun performansı ve hedefleri:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 5. Grup'ta gösterdiği performansla öne çıkan Akman, 21 maçta 12 gol ve 13 asistle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Yeniden Nazilli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Burası benim için özel bir yer. Geçmişte yaşadığımız şampiyonluğun ardından şimdi Nazilli Şehir Spor formasıyla yeni bir hikâye yazmaya geldim. Geçtiğimiz sezon attığım gollere burada da devam edeceğim. Takım arkadaşlarımla birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu forma altında çok gol atıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyorum."

Kulüp yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken Akman'ın katılımının takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, genç hücumcunun tecrübesi ve geçen sezonki üstün performansıyla ligde iddialı bir dönem geçirmeyi planlıyor.

NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, GEÇTİĞİMİZ SEZON 21 MAÇTA 12 GOL VE 13 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEYEREK...

NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, GEÇTİĞİMİZ SEZON 21 MAÇTA 12 GOL VE 13 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEYEREK GOL KRALI OLAN 26 YAŞINDAKİ KANAT OYUNCUSU KAAN AKMAN’I KADROSUNA KATTI. AKMAN, YENİDEN NAZİLLİ’YE DÖNEREK GOLLERİNE SİYAH-BEYAZLI FORMA ALTINDA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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