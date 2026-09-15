Nazilli'nin örnek yaşam alanı olacak Cumhuriyet İlkokulu açılışa hazırlanıyor

Nazilli'de yeni eğitim merkezi:

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçede açılışa gün sayan ve çevreci teknolojileriyle dikkat çeken Cumhuriyet İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İlçe merkezinde depreme dayanıksız bulunarak yıkılan eski öğretmenevi ve Cumhuriyet İlkokulu B Blokun yerine yükselen yapı, modern eğitim ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı.

teknolojik ve çevreci donanım:

Okul, 24 sınıflı düzeni ve kendi elektriğini üretecek altyapısıyla öne çıkıyor. Projede yağmur suyu toplama sistemi, elektrikli şarj istasyonu ve çağdaş enerji çözümleri bulunuyor. Yapının 9 şiddetindeki depremlere dayanıklı olarak tasarlanması, hem güvenlik hem de uzun ömür açısından öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

öğrenci odaklı alanlar:

İnşaattan sorumlu yetkililer, okulun öğrencilere fiziksel ve psikolojik destek sağlayacak şekilde planlandığını belirtti. Bina içinde hemşire odası, psikolog odası ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak; böylece öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor. Kaymakam Kan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve İlçe sağlık Müdürü Dr.Şule Akbaş ile birlikte inşaatın son aşamasındaki çalışmaları yerinde görerek, okulun en kısa sürede eğitime kazandırılması talimatını verdi.

NAZİLLİ’NİN İLK TEKNOLOJİK OKULU AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR