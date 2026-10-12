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Nâzım Hikmet etkisi sürüyor: Romantika sergisinde dört özel etkinlik

Folkart Gallery'nin 'Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi' sergisi, Nâzım Hikmet temalı dört özel etkinlikle ekim ve kasım aylarında İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nâzım Hikmet etkisi sürüyor: Romantika sergisinde dört özel etkinlik

sergi ve programın özeti:

Folkart Gallery’nin İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi, Nâzım Hikmet’in yaşamı, eserleri ve kişisel belgelerine odaklanan bir arşiv sunuyor. Sergi 5 Eylül’de ziyarete açıldı ve 15 Ocak 2027 tarihine kadar pazartesi günleri hariç açık kalacak. Ekim ve kasım aylarına yayılan dört ayrı etkinlik, şiir, müzik ve söyleşi ekseninde ziyaretçilere farklı yorumlar sunacak.

etkinlik takvimi:

Ekim buluşmaları:

15 Ekim Perşembe, 19.00 saatinde gerçekleşecek ilk program, "Dinmeyen Hasret Nâzım Hikmet" başlığı altında düzenlenecek. Zeynep Oral ve Özcan Arca’nın anlatımlarıyla şekillenen gecede, Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Cem Karaca ile Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu repertuvarından seçilen şarkı ve yorumlar üzerinden Nâzım Hikmet’in sanat dünyasına uzanan bir yolculuk yapılacak.

22 Ekim Perşembe, 18.30 tarihli ikinci etkinlikte ise "Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı" masaya yatırılacak. Namık Kuyumcu, Tuğrul Keskin, Nevzat Çelik ve Kıvılcım Erdem Karadayı'nın katılacağı programda, Erhan Doğan’ın müzikleri eşliğinde yazarın Kurtuluş Savaşı’nı destansı bir dille ele aldığı eseri odağa alınacak.

Kasım programı:

5 Kasım Perşembe, 19.30 tarihli etkinlik, "Academy İzmir Şiir Trio Yorumuyla Nâzım Hikmet Şiirinde İncesaz" başlığını taşıyor. Özlem Başkaya ve Hakan Özgömeç’in performansları ile piyanoda Nihat Demirkol’un eşlik edeceği gece, Nâzım Hikmet şiirlerinin müzikle kurduğu bağı vurgulayacak.

Program dizisinin kapanışını ise 26 Kasım Perşembe, 18.30 tarihli "Geçmişten Bugüne Nâzım Hikmet" söyleşisi yapacak. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, PEN Başkanı Halil İbrahim Özcan ve şair-yazar Tuğrul Keskin’in katılacağı panel, Namık Kuyumcu tarafından yönlendirilecek ve Nâzım Hikmet’in edebiyat dünyasındaki yeri ile kuşaklar boyu süren etkisi değerlendirilecek.

serginin düzenleyici kadrosu ve ziyaret bilgileri:

Proje direktörlüğünü Ünal Ersözlü, küratörlüğünü M. Melih Güneş ve sergi tasarımını Ömer Durmaz üstleniyor. Sergi, sanatseverlere Nâzım Hikmet’in şiirleri, fotoğrafları, kişisel eşyaları ve belgeleri aracılığıyla kapsamlı bir perspektif sunuyor ve etkinlik takvimi boyunca farklı disiplinlerden katılımcılarla zenginleşecek.

Ziyaretçiler, etkinliklere katılarak sergide yer alan materyallerle etkinliklerin yorumlarını bir arada deneyimleme olanağı bulacak; programlar ve katılımcılar hakkında detaylı bilgi için Folkart Gallery duyuruları takip edilebilir.

FOLKART GALLERY’NİN İZMİR KÜLTÜRPARK ATLAS PAVYONU’NDA SANATSEVERLERLE BULUŞTURDUĞU &quot;ROMANTİKA:...

FOLKART GALLERY’NİN İZMİR KÜLTÜRPARK ATLAS PAVYONU’NDA SANATSEVERLERLE BULUŞTURDUĞU "ROMANTİKA: BİR ÖMRÜN SEYRÜSEFERİ" SERGİSİ, EKİM VE KASIM AYLARINDA DÖRT ÖZEL ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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