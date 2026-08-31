Nazım Hikmet’in hayatı Atlas Pavyonu’nda çok katmanlı bir sergiyle canlanıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür programında öne çıkan sergi

95. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür ve sanat etkinlikleri arasında, Nazım Hikmet’in yaşamını ve üretimini odağına alan geniş kapsamlı bir sergi yer alıyor. ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve ev sahipliğinde, yapımcılığını Folkart’ın üstlendiği bir proje olarak fuarın programında dikkat çekiyor. Sergi, 5 Eylül 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasında Atlas Pavyonu’nda ziyaret edilebilecek.

Serginin kapsamı ve kurgusu:

Küratörlüğünü M. Melih Güneş’in, sergi kimliklendirme ve tasarımını ise Ömer Durmaz’ın üstlendiği ROMANTİKA sergisi, yaklaşık 2 bin 125 metrekarelik bir alanda, fuaye dahil olmak üzere 15 salonda kurgulanacak. Sunum, Nazım Hikmet’in yaşamını düz bir kronolojiyle aktarmaktan ziyade, farklı dönemleri ve anlatıları iç içe geçirerek çok katmanlı bir bakışla ele almayı hedefliyor. Edebiyatı, görsel sanatları ve görsel-işitsel malzemeleri bir araya getiren düzen, ziyaretçiye şairin yaratıcı yolculuğunu farklı disiplinler aracılığıyla deneyimleme olanağı sağlayacak.

Arşivler, eserler ve yerleştirmeler:

Sergide yer alacak belgeler, el yazmaları, kişisel eşyalar ve görsel-işitsel kayıtlar Türkiye ile yurtdışından gelen kaynaklardan derlendi. Açılan arşivler arasında Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Ayrıca Vera Tulyakova Hikmet’in arşivi, koleksiyoner Gürkan Us’taki seçkiler ile Abidin Dino, Avni Arbaş, Doris Kahane, Natalya Gonçarova ve Jak İhmalyan’ın çalışmalarından örnekler sergide yer alacak. Nazım Hikmet’in kendi yaptığı resimler ve sergi için özel hazırlanmış Sedat Girgin eserleri de ziyaretçilere sunulacak. Sergi düzeni içinde Nazım’ın kişisel eşyalarının bulunduğu çalışma odasının replikasına da özel bir bölüm ayrılmıştır.

Ziyaret bilgilerinin çerçevesi

95. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. ROMANTİKA sergisi ise fuarın kültür programının ötesine taşınarak, 5 Eylül 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasında Atlas Pavyonu’nda izlenebilecek; böylece fuar döneminin ardından da geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

SOLDAN SAĞA: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, FOLKART YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK