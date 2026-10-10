Nebioğlu'nda alevlerin gölgesinde ev kullanılamaz olurken büyükbaşlar kurtarıldı

Nebioğlu'nda ev küle döndü, büyükbaşlar son anda kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyünde akşam saatlerinde Muzaffer K.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve hayvanların kurtarılması:

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, ev sahipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların da desteği kurtarma çalışmalarında belirleyici oldu.

Söndürme çalışmaları ve sonuç:

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TEK KATLI EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN AHIRDAKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İSE SON ANDA KURTARILDI.