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Necatibey Konağı özgün dokusuyla Giresun'un kültür hayatına geri döndü

Giresun'un Zeytinlik semtindeki 20. yüzyıl başı Necatibey Konağı, İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 20 milyon lira ile özgün dokusuna kavuşturuldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Necatibey Konağı özgün dokusuyla Giresun'un kültür hayatına geri döndü

Necatibey Konağı yeniden kullanıma açıldı

Necatibey Konağı, Giresun'un Zeytinlik semtinde yer alan ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş bir yapıdır. Dönemin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan konak, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tarihî kimliğini koruyacak biçimde yenilenerek kentin kültürel mirasına yeniden kazandırıldı.

restorasyonun kapsamı ve hedefleri:

Restorasyon süreci Giresun İl Özel İdaresi tarafından planlanıp uygulandı. Çalışmalar esnasında yapının özgün cephe ve iç mekân öğelerinin korunmasına öncelik verildi; taşıyıcı sistem, ahşap işçiliği ve cephe detaylarında özgünlük esas alındı. Yapı üzerinde gerçekleştirilen müdahaleler, tarihî dokuya zarar vermeden kullanım amacına uygun hale getirmeyi hedefledi. İç mekânların tefrişatına ilişkin işler de sona yaklaşmış durumda.

bütçe, teslim ve kentin kazanımı:

İl Özel İdaresi yetkililerince paylaşılan bilgiye göre yürütülen restorasyon çalışmaları KDV dahil yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle tamamlandı. Projenin amacı, Necatibey Konağı'nı sadece korunmuş bir yapı olarak bırakmak değil; kentin tarihî konut dokusu içinde yeniden kullanılabilir ve ziyaret edilebilir bir mekân haline getirmektir. Restorasyonun tamamlanmasıyla konağın gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlaması hedefleniyor.

GİRESUN’UN TARİHİ ZEYTİNLİK SEMTİNDE YER ALAN NECATİBEY KONAĞI, GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN...

GİRESUN’UN TARİHİ ZEYTİNLİK SEMTİNDE YER ALAN NECATİBEY KONAĞI, GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESTORASYON ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASINA KAZANDIRILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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