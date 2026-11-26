Kalp yetersizliğinin erken belirtileri:

Daviva Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Umut Karabulut, kalp yetersizliğinin kalbin durması anlamına gelmediğini; ancak kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kanı etkili biçimde pompalayamaması veya bunu yüksek dolum basınçlarıyla gerçekleştirebilmesi durumunda ortaya çıktığını belirtiyor. Kalbin pompalama gücündeki azalma veya gevşeme ve dolma işlevindeki bozulma organlara giden kanı sınırlayarak, vücutta sıvı birikimine ve çeşitli yakınmalara yol açabiliyor.

Nefes darlığı:

Yürürken, merdiven çıkarken veya günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı kalp yetersizliğinin en sık görülen belirtilerindendir. Bazı hastalarda gece uykudan nefes darlığıyla uyanma veya düz yatarken solunum güçlüğü (ortopne) de gözlenebilir. Bu yakınmaların yeni başlaması veya giderek artması durumunda kardiyoloji değerlendirmesi önem taşır.

Çabuk yorulma:

Daha önce rahat yapılan işleri yaparken ani halsizlik, kısa mesafe yürüyüşlerinde bile yorgunluk hissetme kalp yetersizliğinin erken işaretleri arasında yer alır. Günlük aktivite kapasitesindeki düşüş, hastalığın ilerleyebileceğine işaret edebileceğinden dikkate alınmalıdır.

Bacaklarda şişlik ve ani kilo artışı:

Kalp yetersizliğine bağlı sıvı birikimi özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişliğe neden olur. Doç. Dr. Karabulut, kısa sürede görülen belirgin kilo artışının vücutta sıvı birikiminin erken işareti olabileceğini ve ani kilo değişiklikleri ile birlikte artan nefes darlığı veya ödem varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Risk faktörleri ve tanı:

Kalp yetersizliği tek bir nedene bağlı gelişmez. Koroner arter hastalığı, geçirilmiş kalp krizi, uzun süre kontrolsüz kalan yüksek tansiyon ve kalp kapak hastalıkları en sık nedenler arasındadır. Diyabet, obezite ve bazı genetik etkenler de riski artırır. Bu nedenle kalp damar hastalığı olanların düzenli kontrolleri, tansiyon ve kan şekeri takibi kalp yetersizliğinin önlenmesi veya erken dönemde saptanması açısından önem taşır.

Tedavi, takip ve günlük yaşam önerileri:

Doç. Dr. Karabulut, kalp yetersizliği tanısının kalbin bir daha düzelmeyeceği anlamına gelmediğini; günümüzde uygulanan tedavilerle pek çok hastada belirtilerin kontrol altına alınabildiğini, hastaneye yatışların azaltılabildiğini ve yaşam kalitesinin artırılabildiğini belirtiyor. Tedavi temel olarak hastalığa neden olan durumu kontrol altına almak, kalbin iş yükünü azaltmak ve ilerlemeyi önlemek üzerine kuruludur.

Tedavi yaklaşımları arasında ilaç tedavileri, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde kalp pili gibi cihaz tedavileri bulunur. Bazı olgularda girişimsel işlemler veya cerrahi müdahaleler gündeme gelebilir. Belirtilerin azalması veya kalbin pompalama gücünde düzelme ilaçların bırakılabileceği anlamına gelmez; tedavinin sürekliliği ve düzenli kardiyoloji takibi önemlidir.

Günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler arasında tuz kısıtlaması, ilaçların düzenli kullanılması, sigaradan uzak durma, kişinin durumuna uygun fiziksel aktivite ve grip ile zatürre aşıları konusunda hekimin önerilerine uyulması yer alır. Sıvı alımı ise bireysel olarak hekim tarafından planlanmalıdır.

Doç. Dr. Karabulut, nefes darlığı, çabuk yorulma ve bacaklarda şişliğin yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini; erken tanı, kişiye özel tedavi ve düzenli kontroller sayesinde hastalığın seyrinin olumlu yönde etkilenebileceğini hatırlatıyor.

DAVİVA AVCILAR HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN DOÇ. DR. UMUT KARABULUT