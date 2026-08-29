Nefes helikopteri Fethiye'deki yangında gece müdahalesinin merkezinde

Nefes helikopterinin müdahalesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınında, havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sınırlı kaldı. Bu şartlarda yangın söndürme çalışmaları, TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine kazandırılan ilk yerli yangın söndürme T-70 helikopteri Nefes tarafından yürütüldü.

yangında Nefes'in operasyonel rolü:

Yanan sahanın denize yakın olması nedeniyle yer ekiplerinin alevlerle doğrudan müdahalesi sürerken, hava desteği yalnızca Nefes ile sağlandı. 2,5 ton su taşıma ve bırakma kapasitesi sayesinde helikopter, özellikle rüzgâr etkisiyle yeniden parlayan alanlarda su atışları yaparak alevlerin ilerleyişini kesmede etkili oldu.

gece görev yeteneği ve isimlendirme:

Nefes, uygun şartlarda gece görev yapabilmesine olanak tanıyan gelişmiş gece görüş sistemleri (NVG) ile donatıldı. Bu donanım, hava karardığında diğer hava platformlarının sınırlı kaldığı anlarda müdahale imkânı sağlayarak yangının kontrol altına alınmasına katkı verdi. Helikopterin ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Yerli üretim bir platform olarak Nefes, özellikle Muğla ve çevresindeki orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev alıyor ve karanlık koşullarda hava desteğinin sürdürülebilirliğine önemli katkı sunuyor.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE HAVA MÜDAHALESİ SADECE TUSAŞ TARAFINDAN MİLLİ İMKÂNLARLA GELİŞTİRİLEN VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) ENVANTERİNE KAZANDIRILAN İLK YERLİ YANGIN SÖNDÜRME T-70 HELİKOPTERİ TARAFINDAN YAPILDI.