Nefes helikopterleri ve yangın uçağı ekiplerine teşekkür belgesi verildi

teşekkür ziyareti:

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadelede görev alan hava aracı personelini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi. Ziyaret, Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi ve Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki bir araya gelişlerle gerçekleşti.

belgelerin takdimi ve ziyaret noktaları:

Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu T-70 Nefes helikopterleri personeli ve Milas-Bodrum Havalimanı'nda görev yapan yangın söndürme uçağı ekipleriyle buluşan Bölge Müdürü Ülküdür, her iki noktada da personeli tek tek tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

katılımcılar ve vurgulanan çalışmalar:

Programa Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan da katıldı. Ziyarette ekiplerin yangınlarla mücadelede gösterdiği gayret ve fedakârlık öne çıkarıldı; belgeler, personelin motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla sunuldu.

Takdim edilen belgeler, 2026'da süregelen yangın sezonunda sahada görev yapan helikopter ve uçak ekiplerinin emeklerine dikkat çekmeyi ve kamuoyunda bu hizmetlerin önemini vurgulamayı hedefliyor.

NEFES HELİKOPTERLERİ VE YANGIN UÇAĞI EKİPLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ