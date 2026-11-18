Bahçelievler'de programın amacı:

Bahçelievler Belediyesi, 18 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında Nurettin Topçu Sahnesi'nde halk eğitim toplantısı düzenledi. Etkinlikte amaç, vatandaşları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda bilinçlendirmek ve erken tanının önemini vurgulamak olarak açıklandı.

Uzmanlar ne anlattı:

Toplantıda akademisyenler, KOAH'ın nedenleri, belirtileri, korunma yolları ve tedavi seçeneklerini katılımcılara aktardı. Uzmanlar, KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, semptom gösteren kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, KOAH'ın dünya genelinde dördüncü, Türkiye'de ise üçüncü ölüm nedeni haline geldiğine dikkat çekti. Gemicioğlu, hastalığın %70-80 oranında özellikle sigara kullanımına bağlı olduğunu söyleyerek sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Belediye mesajı ve iş birlikleri:

Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır konuşmasında, "En büyük zenginlik sağlık" anlayışını vurgulayarak rahat nefes alıp verebilmenin sağlık parametreleri arasında öncelikli olduğunu belirtti. Bahadır, etkinliğin Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başkan Bahadır, amacın yalnızca KOAH hastalarını bilgilendirmek olmadığını; özellikle çocuklar, gençler ve tüm komşuların bu hastalıktan korunması için farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi ve "Bir belediye başkanı sadece kaldırım, yol yapmaz. İnsanlara sağlık bir ortam hazırlar" ifadelerini kullandı.

Programa Doç. Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu, Doç. Dr. Nejdiye Güngördü, Doç. Dr. Buket Çalışkaner Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, uzmanlara sorular yönelterek merak ettikleri konularda doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. HAKAN BAHADIR KONUŞMA YAPTI