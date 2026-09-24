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Nemrut kalderası milli parkı ve jeotermal kaynaklar Bitlis turizmini sağlıkla dönüştürüyor

19 Ağustos 2026'de milli park ilan edilen Nemrut Kalderası ile yürütülen jeotermal sondajlar, BEÜ'nün turizm ve sağlık turizmi projelerine yeni bir ivme kazandırıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut kalderası milli parkı ve jeotermal kaynaklar Bitlis turizmini sağlıkla dönüştürüyor

Nemrut kalderasının milli park ilanı bölgede turizm ve bilim gündemini değiştirdi

Bitlis sınırları içinde, Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinin kesişim noktasında yer alan Nemrut Kalderası’nın 19 Ağustos 2026 tarihinde Nemrut Kalderası Milli Parkı olarak ilan edilmesi, bölge için hem koruma hem de planlı kullanım fırsatlarını artırdı. Karar, kalderayı kapsayan 4 bin 804,61 hektarlık alanın statüsünü güçlendirirken yerel ve akademik aktörlerin gündemine yeni projeler taşıdı.

üniversite projeleri ve jeopark çalışmaları:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş aldığı kararın üniversite açısından önemine dikkat çekti. BEÜ bünyesinde yürütülen Nemrut Jeoparkı projesi, kalderayı bölgede öncelikli jeosit olarak konumlandırıyor. Üniversitenin Turizm İhtisas Koordinatörlüğü aracılığıyla hazırlanan çalışmalar; alanın jeolojik, biyolojik ve kültürel değerlerinin araştırılması, korunması ve tanıtılmasını hedefliyor.

Elmastaş, bölgeye özgü flora ve fauna araştırmalarının sürdürüldüğünü, zaman zaman sadece bölgeye ait olduğu gözlenen kelebek türleri gibi nadir örnekler üzerinde projeler yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca Nemrut’un güney yamaçlarında yer alan Çekmece (Şamiran) köyü için turizm köyü planlamalarının devam ettiği belirtildi; bu tür yerel projeler hem ziyaretçi deneyimini hem de koruma bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

jeotermal kaynaklar ve sağlık turizmi planları:

BEÜ yöneticileri, Bitlis’in termal potansiyeline de vurgu yaptı. İl genelinde süren sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak, üniversitenin yeraltı suları ve özellikle sıcak su ile jeotermal kaynakların araştırılmasına katkı sağladığı ifade edildi. Elde edilecek veriler doğrultusunda termal tesislerin kurulması mümkün olabilir ve bu da bölgenin sağlık turizmi profilini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Üniversitenin yeni kurulan tıp fakültesi de sağlık turizmi hedefleriyle paralel yürütülecek çalışmalarda merkezî bir rol oynayacak. Elmastaş, tıp fakültesinin tam faaliyete geçmesiyle birlikte hem sağlık hizmetleri hem de sağlık turizmi projelerinin kapsamının genişleyeceğini, üniversitenin doğrudan insan sağlığına yönelik uygulamalarda ve bilimsel çalışmalarda aktif rol alacağını belirtti.

Nemrut Kalderası’nın milli park statüsü, koruma ve sürdürülebilir kullanım dengesini sağlayacak planlamalar için bir dönüm noktası niteliğinde. BEÜ ile valilik ve ilgili kurumların iş birliğiyle ilerleyen jeopark ve sağlık turizmi projeleri, bölgenin ekonomik çeşitlenmesine ve bilimsel araştırmalara katkı sunmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Nemrut’un milli park ilanı ve jeotermal kaynak araştırmalarının birleşimi, Bitlis’te hem doğa temelli turizmi hem de sağlık turizmini besleyebilecek bir potansiyel oluşturuyor. Üniversitenin eğitim-araştırma kapasitesiyle bu potansiyelin somut yatırımlara dönüşmesi, bölge için uzun vadeli faydalar getirebilir.

BİTLİS’İN AHLAT, GÜROYMAK VE TATVAN İLÇE SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN NEMRUT KALDERASI’NIN MİLLİ PARK...

BİTLİS’İN AHLAT, GÜROYMAK VE TATVAN İLÇE SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN NEMRUT KALDERASI’NIN MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) İÇİN DE YENİ PROJELERİN ÖNÜNÜ AÇACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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