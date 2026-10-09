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Nemrut kalderasında sonbaharın çağrısı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın sarı-kahverengi tonları ve Van Gölü manzarasıyla doğa tutkunlarını çekiyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut kalderasında sonbaharın çağrısı

Nemrut'ta sonbahar renkleri doğayı yeniden yazıyor

Bitlisin Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişine bağlı olarak ziyaretçilere yoğun renk geçişleri sunuyor. Ağaç yapraklarındaki sarı ve kahverengi tonları, kalderanın dramatik coğrafyasıyla birleşerek Van Gölü havzasına uzanan geniş panoramalar oluşturuyor.

Manzara ve fotoğrafçılık açısından öne çıkan özellikler:

Kalderayı çepeçevre saran bitki örtüsündeki renk değişimleri, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki ışıkla birlikte fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler veriyor. Ağaçların sarı ve kahverenginin tonları doğal kompozisyonları güçlendirirken, kalderanın derinliği ve göl manzarası bölgeye ayrı bir estetik katman ekliyor.

Koruma ve turizm potansiyeli:

Geçtiğimiz günlerde milli park ilan edilmesiyle Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğinin korunması bakımından daha fazla önem kazandı. Bu statü, bölgenin sürdürülebilir doğa turizmi potansiyelini ön plana çıkarırken, doğaseverler ve yerel ekonomi için yeni fırsatlar yaratıyor.

Her mevsim farklı bir yüz sergileyen Nemrut Kalderası, sonbaharda sunduğu renk geçişleriyle hem bölgenin zengin ekosistemine dikkat çekiyor hem de Bitlis’in doğa turizmi açısından taşıdığı değeri gözler önüne seriyor.

Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda sonbahar güzelliği

Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda sonbahar güzelliği

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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