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Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması

BEÜ öncülüğünde 2026 arazi çalışmaları Nemrut Dağı merkezli Tatvan-Ahlat hattında obsidyen kaynakları ve tarihöncesi yerleşimleri araştıracak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması

Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) sorumluluğunda 2025 yılında başlatılan Tarihöncesi Çağlarda Bitlis İli Obsidyen Ocakları, Yol Güzergâhları ve Konaklama Yerlerinin Belirlenmesi projesinin 2026 yılı arazi çalışmaları resmen başladı. Proje, bölgenin tarihöncesi dönem kullanımını daha iyi ortaya koymak amacıyla genişletilerek sürdürülecek.

2025'te Güroymak ilçesinde yapılan yüzey araştırmalarında elde edilen veriler, projenin kapsamının genişletilmesine zemin hazırlamıştı. 2026 sahası, Tatvan ve Ahlat ilçelerini ve özellikle Nemrut Dağı ile çevresini kapsayacak şekilde planlandı.

çalışma alanı ve buluntular:

Doç. Dr. Yunus Çiftçi başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen arazi incelemelerinde, Nemrut Dağı çevresinde bir dizi obsidyen kaynağı, üretim alanı ve yontmataş buluntuları tespit edildi. İlk değerlendirmeler, özellikle Neolitik Çağ'a tarihlenen buluntuların yoğunluğuna işaret ediyor; bu durum Nemrut obsidyeninin yalnızca yerel değil, daha geniş coğrafyalarda da erken dönem değişim ve dolaşım ağlarında yer aldığını düşündürüyor. Bölgeden çıkarılan obsidyen örneklerinin Yakındoğu'daki çeşitli Neolitik Çağ yerleşimlerinde de izinin sürülmesi, bölgenin tarihöncesi ekonomik ve kültürel ilişkilerinin araştırılması açısından önem taşıyor.

yöntem, kayıt ve hedefler:

Arazi çalışmalarında ekip, obsidyen kaynaklarını, üretim alanlarını, olası konaklama noktalarını ve ulaşım güzergâhlarını sistematik biçimde tespit ederek coğrafi konumlarını kayda alıyor. Buluntuların konumlandırılması, belgelenmesi ve laboratuvar destekli bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesiyle daha kapsamlı bir veri seti oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar, alanında uzman araştırmacıların katılımıyla yürütülüyor ve elde edilen veriler bilimsel analizler için düzenlenecek.

Bitlis Eren Üniversitesi öncülüğündeki bu araştırmaların, Bitlis ve çevresinin insanlık tarihinin erken dönemlerindeki rolünün daha net anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor. 2026 yılı saha çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin tarihöncesi geçmişine ilişkin yeni bilimsel bulguların ortaya konması amaçlanıyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) SORUMLULUĞUNDA 2025 YILINDA BAŞLATILAN &quot;TARİHÖNCESİ ÇAĞLARDA BİTLİS...

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) SORUMLULUĞUNDA 2025 YILINDA BAŞLATILAN "TARİHÖNCESİ ÇAĞLARDA BİTLİS İLİ OBSİDYEN OCAKLARI, YOL GÜZERGÂHLARI VE KONAKLAMA YERLERİNİN BELİRLENMESİ" PROJESİNİN 2026 YILI ARAZİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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