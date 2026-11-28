samsunspor'da teknik direktör değerlendirmesi

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nenad Bjelica karşılaşmayı değerlendirdi.

bjelica'nın maç değerlendirmesi:

Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Bjelica, maçın önemine dikkat çekti. "Çok önemli, çok kıymetli bir galibiyeti aldığımızı söyleyebiliriz. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu bu 90 dakikanın sonrasında. Oynamış olduğumuz ilk 45 dakikaya baktığımızda çok daha iyi bir oyun, çok daha iyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda tam olarak istediklerimizi yapamadık ama sonuç olarak çok önemli bir galibiyet aldık ve bu galibiyet eminim bize yapmış olduğumuz işimizde mutlaka sakinlik kazandıracaktır" dedi.

ikinci yarıdaki performans ve alınacak dersler:

Bjelica, maçı değerlendirirken ikinci yarıdaki düşüşe de açıklık getirdi ve takımın sürekliliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. "3-0 gibi bir skorla öne geçtiğinizde iyi bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz. Planımız da açıkçası ikinci yarada bunu devam ettirmekti. Oynamış olduğumuz oyunu ikinci yarıda da sürdürmekti. Ama rakip de sonuç olarak bir risk kaldı ve kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. Biraz gerginlik hissetmiş olabiliriz. Ama ne olursa olsun bu şekilde oynamamalıyız ve 90 dakika boyunca aynı seviyede aynı oyunu göstermemiz gerekiyor. Bugün açıkçası ikinci yarı da iyi bir oyun sergilediğimizi söyleyemem ve bunu da net bir şekilde kabul edip söylememiz lazım. Ve bir sonraki karşılaşmada bu istemiş olduğumuz performansı 90 dakikanın tamamına yayabilmemiz lazım. Planımız dediğim gibi ilk yarıda oynamış olduğumuz oyunu ikinci yarıda da gösterip rakibimizi özellikle kanatlardan şaşırtmaktı planımız ki ilk yarıda bunu çok iyi bir şekilde başardık. Belki de ikinci yarıda biraz güç kaybına uğradığımızı söyleyebiliriz. Futbolda sonuç olarak bu tür şeyler de olabiliyor. Ben şahsen bir takım 3-0 kazanıyorken maçın sonunda maçı kaybettiğini defalarca duydum, gördüm. Ama çok şükür bugün öyle bir şey olmadı ve almış olduğumuz galibiyetten ötürü de çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü direkt olarak rakiplerimizden bir tanesine karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.

Teknik direktör, alınan galibiyetin moral ve sakinlik sağlayacağını belirterek, bir sonraki karşılaşmada 90 dakika boyunca aynı seviyede oynamanın önemini tekrar etti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ NENAD BJELİCA, GENÇLERBİLİĞİ GALİBİYETİNİN KENDİLERİNE SAKİNLİK KAZANDIRACAĞINI SÖYLEDİ.