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Nene Hatun Tarihi Millî Parkı'nda tarihi miras için kapsamlı restorasyon sürüyor

DKMP üst yöneticilerinin saha incelemesinde Nene Hatun Tarihi Millî Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları yerinde değerlendirildi; kabir ziyareti yapıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nene Hatun Tarihi Millî Parkı'nda tarihi miras için kapsamlı restorasyon sürüyor

Nene Hatun Tarihi Millî Parkı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Erzurum'da Nene Hatun Tarihi Millî Parkı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında yerinde inceleme yapmak üzere Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü heyeti bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

heyetin ziyaret programı:

Program kapsamında DKMP Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanı Hakan Orhan ile Doğa Koruma ve Millî Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, Doğa Koruma ve Millî Parklar 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet, Bölge Müdürü Akif Ümüzer ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Gözler tarafından karşılandı ve yapılan görüşmelerin ardından sahaya geçti.

saha incelemeleri ve değerlendirmeler:

Heyet, millî parkta süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve teknik değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında proje uygulamaları, koruma önlemleri ve saha düzenlemeleri hakkında detaylı notlar tutularak ilerleyiş gözden geçirildi.

Program kapsamında ayrıca Nene Hatun'un kabri ziyaret edilerek dualar edildi. Bölge yetkilileri, restorasyonun sadece fiziksel onarım değil, aynı zamanda bölgenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacı taşıdığını vurguladı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, parkta yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi ve projenin izleme ile denetim süreçlerinin devam edeceği ifade edildi.

ERZURUM NENE HATUN TARİHİ MİLLÎ PARKI’NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

ERZURUM NENE HATUN TARİHİ MİLLÎ PARKI’NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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