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Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

Burdur'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılar, gençler ve protokol üyeleri Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

yürüyüş ve katılımcılar:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Burdur'da düzenlenen etkinlikte yaşlılar, gençler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik, ellerinde taşıdıkları dövizlerle dikkat çeken kortej eşliğinde başladı.

Yürüyüş, Gazi Caddesi'nden hareket ederek cadde boyunca devam etti ve katılımcılar omuz omuza yürüyerek etkinliğe katılım sağladı. Gençlerle yaşlıların birlikte yürümesi, günün birlik ve dayanışma temalarını öne çıkardı.

standlar ve etkinlik akışı:

Katılımcılar yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı; burada kurulan çeşitli stantlar gezildi ve etkinlikle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Alan, etkinliğe gösterilen yerel ilginin sürdüğünü gösterdi.

Program, alanda çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi; katılımcılar kısa süreli de olsa bir araya gelerek nesiller arası iletişimi güçlendirme fırsatı buldu.

BURDUR&#039;DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAŞLILAR VE GENÇLERİN KATILDIĞI YÜRÜYÜŞ...

BURDUR'DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAŞLILAR VE GENÇLERİN KATILDIĞI YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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