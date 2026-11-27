maçın ardından:

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalmasının ardından teknik direktör Nestor El Maestro basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. El Maestro, deplasmandaki sonucun takım için değerli olduğunu vurgulayarak maçın zorluklarına rağmen oyuncularının iyi bir performans sergilediğini belirtti.

maç ve puan değerlendirmesi:

El Maestro, maçın kendileri için zor geçtiğini kabul ederek, "Bizim için bu maç zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Ama iyi oynadık. Çok kötü hissettiğimiz bir şey yok. Mutluyuz, 1 puan aldığımız için." ifadelerini kullandı. Teknik adam, alınan bu puanın Manisa FK için yoluna devam etme açısından önemli olduğunu ve takımın moralini koruyacağını söyledi.

Maç boyunca takımın belli bölgelerde üstünlük kurduğu ve pozisyonlar bulduğuna dikkat çeken El Maestro, sonuç ne olursa olsun takımın performansından memnun kaldığını aktardı. Bunun, sezonun geri kalanı için bir referans olabileceğini ifade etti.

var tepkisi ve golün önemi:

Manisa FK’nın ikinci golünün ardından VAR kontrolünün uzaması üzerine ceketini çıkararak tepki göstermesi hatırlatılan El Maestro, bu tür anlarda kararların uzamasının izlenimi etkilediğini söyledi: "Çok yakın olduğu zaman VAR’ın kararları sanki bir film gibi geliyor. Önemli olan ne zaman durdurulduğu ve ne zaman çizildiği."

El Maestro, duygusal bir yapıya sahip olduğunu belirterek kazanma arzusunu dile getirdi ve takımın uzun süredir atamadığı kafa golünü bugün bulmuş olmasının kendisini mutlu ettiğini ekledi: "Duygusal bir insan olduğum için kazanmak istiyorum. Uzun zamandır kafa golü de atmıyorduk. Bugün attığımız için çok mutluyum."

Manisa FK, bu sonuçla ligde yoluna devam edecek; teknik heyet ve oyuncular, alınan puanın sezon hedefleri doğrultusunda önemli olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, zor bir deplasmanda iyi oynadıklarını aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını belirtti.