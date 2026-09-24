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Netanyahu kürsüdeyken BM Genel Kurulu'nda boş koltuk manzarası

Binyamin Netanyahu BM Genel Kurulu'nda konuşurken birçok ülke heyeti salonu terk etti; Türk heyeti de çıkışa katıldı, güvenlik yoğun önlem aldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Elif Demir

Netanyahu kürsüdeyken BM Genel Kurulu'nda boş koltuk manzarası

Netanyahu kürsüye çıktığında salon boş kaldı:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM Genel Kurulu'nda konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldiğinde, salonda bulunan birçok ülke heyeti yerlerini terk etti. Haberde belirtildiği üzere Türk heyeti de çıkışa katılan delegasyonlar arasındaydı ve delegasyonlar salonu tek tek terk ederken oturma alanlarının önemli bir kısmı boşaldı.

Netanyahu, geçmişte olduğu gibi bu yıl da konuşmasını büyük oranda boş kalan koltuklara yaptı; salonun boş görünümü konuşmanın görsel izlenimini belirledi. Yabancı misyon yetkilileri çıkış sırasında koridorlarda ve kapı önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

güvenlik önlemleri ve basın kontrolleri:

BM'de görevli güvenlik güçleri, konuşma süresince salonda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tetikte kaldı. Güvenlik personeli, Netanyahu'nun konuştuğu süre boyunca salon içinde devriye atarken, aynı zamanda gazetecilerin bulunduğu alanları da gezerek kontroller yaptı.

Olay, BM Genel Kurulu kürsüsünde yapılan konuşmaların hem diplomatik hem de ritüel boyutunu hatırlattı; salonun terk edilmesi, konuşmanın sahne görüntüsünü değiştiren ve dışarıdan gözlemleyenler için dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye geldiği sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye geldiği sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bulunan heyet üyeleri salonu terk etti.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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