Netanyahu kürsüye çıktı, BM salonunda çok sayıda boş koltuk kaldı

Netanyahu'nun konuşması sırasında salondaki çekilme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda gözle görülür bir boşalma yaşandı. Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldiği anda, salonda bulunan diplomatik heyetlerin bir kısmı yerlerini terk etti. Türk heyetinin de aralarında bulunduğu birçok yabancı misyon, salonu tek tek terk ederek konuşmanın büyük bölümünde boş koltuklar bıraktı.

salonu terk eden heyetler:

Netanyahu kürsüye yöneldiğinde bazı delegasyonların çıkışı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Yabancı misyon temsilcilerinin salondan ayrılma biçimi, konuşma boyunca koltuk doluluk oranının düşmesine yol açtı; sonuç olarak konuşmanın büyük bir kısmı boş sandalyelere yapılmış oldu.

güvenlik önlemleri ve medya alanları:

BM'de görevli güvenlik güçleri, salon içinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması süresince tetikte kaldı. Güvenlik ekipleri aynı zamanda gazetecilerin bulunduğu alanları da kontrol ederek, basın bölümlerinde düzenin korunmasına yönelik önlemler aldı. Olay sırasında herhangi bir güvenlik olayı bildirilmedi.

Netanyahu her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul kürsüsünde konuştu; ancak konuşma esnasında salonun önemli bir bölümünün boş olması, toplantının görsel izlenimini etkiledi. Diplomatik çıkışların nedeni ve katılım tercihleri, toplantının siyasi atmosferi bağlamında yorumlanmaya devam edecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye geldiği sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bulunan heyet üyeleri salonu terk etti.