Netanyahu'dan Trump övgüsü: BM konuşması sokaklarda ve salonda tepkiyle karşılandı

Netanyahu'nun BM konuşması ve New York protestoları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hem salon içinde hem de New York sokaklarında yoğun tepkilerle karşılaştı. Ziyareti sırasında kentte trafik kesilmelerine ve 100'den fazla kişinin gözaltına alınmasına yol açan gösteriler, Genel Kurul hitabına da yansıdı.

Salon tepkisi ve protestoların boyutu:

Netanyahu salona girerken birçok delegenin yerlerinden kalkıp ayrıldığı, bazı delegelerin ise onu ıslıklayıp yuhaladığı görüldü. Salondan toplu ayrılışların ardından konuşmasına tepki gösteren delegelere sert sözlerle eleştiride bulundu. New York'taki sokak gösterileri, kentin güvenlik güçlerinin müdahalesi ve gözaltılarla gündeme geldi.

Trump vurgusu ve İran söylemi:

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a sık sık teşekkür eden Netanyahu, 'Verdiğimiz bu savaşta ABD Başkanı Donald Trump’tan daha büyük bir partnerimiz olmadı' dedi ve Amerika'nın liderliğini överek destek vurgusu yaptı. Netanyahu ayrıca, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte başlatıldığını belirttiği ortak saldırılarla ilgili olarak 'Büyük Amerikalı dostlarımızla birlikte İran’ın ordusunu, donanmasını, hava kuvvetlerini ve nükleer tesislerini ezdik' ifadelerini kullandı.

İran yönetiminin ülke içindeki muhtemel halk ayaklanmalarından korktuğunu ve internet kesintilerini buna bağladığını ileri sürdü; İran halkının bir gün rejimi devireceğini savunarak, 'İran’da inanılmaz bir şeyin yaşanması yalnızca an meselesi' diye konuştu.

İşgal, suçlamalar ve yerleşimci savunması:

Gazze Şeridi'nde yaklaşık üç yıldır sürdürüldüğü belirtilen soykırım politikalarının sorumlularından biri olarak gösterilen Netanyahu, Genel Kurul'da bu suçlamaları reddetti. İsrail'in çevre ülkelere yayılan eylemleri ve 'sömürgecilik' ithamlarına tepki gösteren Netanyahu, eleştirileri yönelten ülkeler arasında İngiltere ve Fransa'yı işaret ederek, 'Peki bizi suçlayanlar kim? Aralarında İngiltere ve Fransa’dan insanlar var. Bu terimi icat edenler bunlar. Sömürgeleri bütün dünyayı sardı. Bizi rahat bırakın' dedi.

Batı Şeria'daki yerleşimcileri savunan Netanyahu, şiddet içeren eylemleri ise '150 kişiden oluşan, taş atan ve zeytin ağaçlarını kesen bir avuç genç suçlu' şeklinde nitelendirdi.

Ayrıca New York'ta polis tarafından tutuklanması için çaba gösteren Zohran Mamdani'yi hedef alan Netanyahu, Mamdani'yi Yahudi karşıtı olmakla suçladı. Konuşma boyunca hem salon içi hem de dışarıdaki tepkiler, Netanyahu'nun söylemlerine odaklandı ve ziyaretin yankıları sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda diğer ülkelerden heyetlerin protestosuyla karşılaştığı hitabında, "Verdiğimiz bu savaşta ABD Başkanı Donald Trump’tan daha büyük bir partnerimiz olmadı. İran’da inanılmaz bir şeyin yaşanması yalnızca an meselesi" dedi.