Neva yalı ile Moxy İzmir yeni kıyıda sosyal yaşamı yeniden kuruyor

Neva Yalı'nın kıyısında yeni bir sosyal odak:

Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesindeki REV imzasıyla hayat bulan Neva Yalı projesinin otel bileşeni Moxy İzmir, Eylül ayında kapılarını açtı. Proje, tamamlanan konutlar, deniz manzaralı ofisler ve farklı sosyal yaşam alanlarıyla İzmir’in yeni kıyı hattında yer alıyor.

Marriott International’ın lifestyle markası Moxy Hotels çatısı altında hizmet veren otel, açılışın ardından düzenli etkinlik takvimiyle bölgenin gündelik yaşamına hızlı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Haftalık DJ performansları, yoga seansları ve farklı buluşma formatlarıyla otel, ziyaretçilere rutin dışı deneyimler sunmayı hedefliyor.

Projelerin birbirini tamamlayan işlevleri:

Neva Yalı ile başlayan dönüşüm, REV’in devam projesi Riva Yalı ile sürüyor. REV’in uzun vadeli yatırım stratejisi doğrultusunda geliştirilen bu karma kullanım alanı, konaklama, çalışma, gastronomi ve kültür-sanat unsurlarını bir araya getirerek bölgeye çok yönlü bir çekim merkezi kazandırmayı planlıyor.

Moxy İzmir'in rolü ve bölgeye katkısı:

Otelin sunduğu etkinlik programı ve sosyal alanlar, sadece konaklayan misafirlere değil çevrede yaşayanlar ve ofis çalışanlarına da hizmet vermeyi amaçlıyor. Moxy İzmir, İzmir’in yeni kıyısında günlük yaşamı zenginleştirecek bir buluşma noktası olmayı hedefleyen projelerin merkezinde yer alıyor.

RÖNESANS GAYRİMENKUL GRUBU BÜNYESİNDE REV İMZASIYLA GELİŞTİRİLEN VE İZMİR'İN YENİ KIYISINDA FARKLI DENEYİMLERİ BULUŞTURAN NEVA YALI VE RİVA YALI YATIRIMININ OTEL BİLEŞENİ MOXY İZMİR, GEÇTİĞİMİZ EYLÜL AYINDA KAPILARINI AÇTI.